أطلقت إدارة الاقتصاد المنزلي بمديرية التربية والتعليم بجنوب سيناء، اليوم الثلاثاء، فعاليات ورشة عمل "الاقتصاد المنزلي" لتطوير المهارات اليدوية ومواكبة سوق العمل، وذلك في إطار توجيهات محمد عبداللطيف، وزير التربية والتعليم، واللواء إسماعيل كمال، محافظ جنوب سيناء، بضرورة الاهتمام بالأنشطة التربوية والتدريب العملي.

مدير مديرية التربية والتعليم تشهد فعاليات الورشة

وشهدت الدكتورة وفاء محمد رضا، مدير مديرية التربية والتعليم، فعاليات ورشة العمل الموسعة لمعلمات وموجهات مادة الاقتصاد المنزلي ومشاركة الإدارات التعليمية بالمحافظة، وذلك بمقر قاعة "الفيديو كونفرنس" بمبنى المديرية.

استهداف معلمات وموجهي الاقتصاد المنزلي

استهدفت الورشة معلمات وموجهي المادة لمختلف المراحل الدراسية، بهدف تحديث الأدوات والأساليب المتبعة في تدريس "المشغولات اليدوية"، ونقل خبرات متطورة تتماشى مع الطفرة الحالية في سوق العمل والحرف اليدوية.

محاور الورشة

وتضمنت الورشة عرضاً لأحدث الخامات المبتكرة، والأفكار التصميمية الحديثة التي تدمج بين التراث السيناوي الأصيل وبين اللمسات العصرية العالمية، مما يسهم في خلق جيل من الطالبات قادراً على الإبداع والإنتاج.

تطوير مهارات المعلم أساس لتطوير التعليم

وأعربت مديرة المديرية عن فخرها بمستوى الانضباط والحرص على التعلم الذي أظهرته المشاركات، مؤكدة أن تطوير مهارات المعلم هو حجر الزاوية في تطوير العملية التعليمية ككل، وأن الاقتصاد المنزلي ليس مجرد مادة دراسية، بل هو نافذة لتمكين المرأة وتدريب الطالبات على مهارات حياتية واقتصادية تفتح لهن آفاقاً حقيقية للعمل الحر والمشروعات المتناهية الصغر، والأنشطة التربوية هي المتنفس الحقيقي لمواهب الطالبات، والوسيلة المثلى لتفريغ الطاقات في أعمال مثمرة ونافعة للمجتمع.

دعم مديرة المديرية للأنشطة التعليمية

ومن جانبها، قدمت غادة حسن، موجه عام الاقتصاد المنزلي بجنوب سيناء، الشكر والتقدير لمديرة المديرية، مثمنة دعمها الدائم واللامحدود لكافة الأنشطة التربوية بالمديرية، وتذليل كافة العقبات أمام المعلمات لتنفيذ مثل هذه الورش التدريبية التي ترفع من شأن المادة، وتؤهل الكوادر التعليمية لمواجهة تحديات العصر بابتكار وتميز.

استعراض النماذج الأولية للمشغولات

اختتمت الورشة باستعراض مجموعة من النماذج الأولية للمشغولات التي جرى تنفيذها، وسط أجواء من التفاعل المثمر بين الموجهات والمعلمات، تمهيداً لنقل هذه الخبرات إلى الفصول الدراسية في كافة مدارس المحافظة.