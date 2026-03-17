نفذت إدارة العلاج الحر بمديرية الشئون الصحية بمحافظة المنوفية حملة تفتيشية موسعة استمرت حتى الساعات الأولى من صباح اليوم بمدينة شبين الكوم.

الحملة جاءت تنفيذًا لتكليفات هيئة الرقابة الإدارية وتعليمات الدكتور عمرو مصطفى محمود وكيل وزارة الصحة بالمنوفية، بهدف ضبط المخالفات وحماية صحة المواطنين.

ضبط منتحلة صفة طبيب داخل مركز تخسيس

قاد الحملة الدكتورة شيرين مسعد مدير إدارة العلاج الحر، بالتنسيق مع إدارة المتابعة بالمحافظة، وبحضور الدكتورة هبة قطب رئيس فرع هيئة الدواء المصرية بالمنوفية، حيث شمل المرور أحد مراكز التخسيس والتجميل بمدينة شبين الكوم.

وكشف التفتيش أن القائمة على المركز وتدعى (د.ف) تعمل معلمة بالتعليم الابتدائي وتنتحل صفة طبيب علاج طبيعي، وتمارس نشاطًا طبيًا دون ترخيص، إذ تجري الكشف على المواطنين وتصف أدوية للتخسيس والحميات الغذائية وتبيعها داخل المركز بالمخالفة للقانون.

التحفظ على الأدوية وتشميع المركز

كما عثرت الحملة على أجهزة ومستلزمات طبية تستخدم في عمليات التخسيس دون استيفاء الاشتراطات القانونية، وعلى الفور تحفظت هيئة الدواء المصرية على المضبوطات.

واستدعى مسؤولو الحملة قوة من قسم شرطة شبين الكوم، حيث حضرت إلى موقع الواقعة، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة مع تشميع المركز بالشمع الأحمر.

تأكيد استمرار الحملات الرقابية

وأكد الدكتور عمرو مصطفى محمود وكيل وزارة الصحة بالمنوفية، أن الحملات تأتي ضمن خطة وزارة الصحة لضبط منظومة العمل بالقطاع الطبي الخاص، والتصدي لأي ممارسات غير قانونية قد تهدد صحة المواطنين.

وشدد على استمرار الحملات الرقابية المفاجئة على مدار الساعة، مع اتخاذ إجراءات حاسمة ضد أي منشأة تقدم خدمات طبية دون ترخيص أو تنتحل الصفة الطبية، حفاظًا على صحة المرضى وسلامتهم.