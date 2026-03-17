تشهد المحافظات خلال الفترة الحالية تكثيفًا ملحوظًا للجولات الميدانية التي ينفذها المحافظون، في خطوة تعكس توجهًا واضحًا نحو النزول للشارع ومتابعة الخدمات على أرض الواقع بدلًا من الاكتفاء بالتقارير المكتبية.

وتنوعت هذه الجولات بين متابعة المواقف، والمستشفيات، ومراكز الخدمات، ومشروعات البنية التحتية، وسط تأكيدات متكررة بأن مصلحة المواطن تمثل أولوية قصوى.

القاهرة.. متابعة التعريفة وتكثيف الرقابة

في القاهرة أجرى الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، جولة ميدانية عقب الإفطار شملت عددًا من المواقف، لمتابعة انتظام حركة نقل الركاب والتأكد من التزام السائقين بالتعريفة الجديدة بعد تحريك أسعار المواد البترولية.

وتابع المحافظ الإجراءات التي تم اتخاذها لتعديل تعريفة الركوب بمختلف الخطوط، مؤكدًا ضرورة إعلان الأسعار الجديدة بشكل واضح داخل المواقف وعلى السيارات، بما يضمن الشفافية ويمنع أي محاولات لاستغلال المواطنين.

وأوضح أن التعريفة الجديدة تم إعدادها بما يحقق التوازن بين مصلحة المواطن والسائق، وفقًا لمسافة كل خط سير وعدد الرحلات، مع التنسيق مع المحافظات المجاورة لتوحيد التسعيرة على الخطوط المشتركة.

وشدد على استمرار الحملات الرقابية بالتعاون بين الأحياء وإدارات المرور والسرفيس، إلى جانب تكثيف الرقابة التموينية على محطات الوقود، للتصدي لأي ممارسات احتكارية أو مخالفات.

كما أشار إلى تفعيل غرف العمليات ومركز السيطرة على مدار الساعة، مع تخصيص الخطين الساخنين 114 و15496 لتلقي شكاوى المواطنين والتعامل الفوري معها.

الجيزة.. حملات نظافة وانضباط بالشوارع

وفي السياق ذاته، أجرى الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الجيزة، جولة ميدانية ليلية لمتابعة الحالة العامة للأنفاق وعدد من الشوارع الحيوية، في إطار خطة المحافظة لرفع كفاءة النظافة وتحسين المظهر الحضاري.

وخلال الجولة، تفقد المحافظ نفق الفكهانية بحي العمرانية، حيث رصد تراكم مخلفات، ووجه برفعها فورًا، مع اتخاذ إجراءات حاسمة لمواجهة ظاهرة النباشين ومنع عودتها.

كما شدد على ضرورة المتابعة الدورية لحالة الأنفاق ورفع الإشغالات أولًا بأول، للحفاظ على السيولة المرورية وتوفير بيئة آمنة للمواطنين.

وشملت الجولة أيضًا شارع عثمان محرم بحي الطالبية، حيث وجّه بتكثيف الحملات المسائية لرفع الإشغالات من نهر الطريق، وعدم السماح بعودتها، بالتنسيق مع هيئة النظافة والتجميل.

محافظ الشرقية: لا تعطيل لمصالح المواطنين

وفي محافظة الشرقية، أجرى حازم الأشموني جولة مفاجئة داخل المركز التكنولوجي بمركز ومدينة أبو كبير، لمتابعة انتظام العمل ومستوى الخدمات المقدمة.

وتفقد أقسام المركز التي تعمل بنظام الشباك الواحد، وراجع ملفات التصالح في مخالفات البناء، مشددًا على سرعة إنجاز الطلبات وفق الضوابط القانونية.

وأكد أن تعطيل مصالح المواطنين خط أحمر، مع التلويح بإجراءات قانونية حاسمة ضد المقصرين، كما حرص على الاستماع المباشر لشكاوى المواطنين وتوجيه المسؤولين بسرعة حلها.

القليوبية: رقابة مشددة على تعريفة المواصلات

وفي القليوبية، قاد حسام عبد الفتاح جولة داخل موقف بنها العمومي، استجابة لشكاوى المواطنين بعد تحريك أسعار الوقود.

وشدد على ضرورة الالتزام بالتعريفة الرسمية، مع إلزام السائقين بوضع ملصقات واضحة على السيارات، ومنع أي مركبة من العمل دونها.

كما وجه بتشكيل لجنة لمراجعة التعريفة بدقة، مؤكدًا فرض عقوبات فورية على المخالفين، إلى جانب تخصيص رقم لتلقي شكاوى المواطنين على مدار الساعة.

الإسكندرية: تطوير النقل والتحول للطاقة النظيفة

وفي الإسكندرية، تابع أيمن عطية أعمال الصيانة داخل جراج هيئة النقل العام بمنطقة محرم بك، مؤكدًا ضرورة إعادة الأتوبيسات المتوقفة للخدمة سريعًا.

وكشف عن خطة لدعم الأسطول بـ120 أتوبيسًا جديدًا، إلى جانب تنفيذ توجه حكومي لتحويل 200 أتوبيس للعمل بالغاز الطبيعي، في إطار التحول نحو الطاقة النظيفة وتقليل التكاليف التشغيلية، كما شملت جولاته متابعة المواقف للتأكد من الالتزام بالتعريفة الجديدة ومنع أي استغلال للركاب.

الوادي الجديد: تحسين خدمات مياه الشرب

وفي الوادي الجديد، تابعت حنان مجدي أعمال تطوير محطة مياه السبط البحري بمدينة الخارجة، بعد شكاوى من ضعف الخدمة.

ووجهت بسرعة الانتهاء من أعمال الإحلال خلال 48 ساعة، مع إعداد تقرير شامل عن كفاءة جميع المحطات، لضمان استقرار الخدمة وتحسين جودة المياه.

بورسعيد والدقهلية: حملات حاسمة ضد المخالفين

وفي بورسعيد، شدد إبراهيم أبو ليمون على ضرورة الالتزام الكامل بالتعريفة داخل المواقف، مع تكثيف الحملات الرقابية لمنع أي تلاعب.

أما في الدقهلية، قاد طارق مرزوق حملة موسعة أسفرت عن تحرير عشرات المخالفات وسحب رخص سيارات خالفت خطوط السير، مؤكدًا استمرار الحملات اليومية لضبط منظومة النقل.

المنوفية: إحالة 39 موظفًا للتحقيق

وفي قطاع الصحة، أجرى عمرو الغريب جولة مفاجئة داخل مستشفى الشهداء المركزي، رصد خلالها غياب 39 من العاملين، وقرر إحالتهم للتحقيق فورًا.

كما وجه بتحسين تنظيم العمل داخل العيادات، وفتح عيادة إضافية لتخفيف التكدس، مع التشديد على حسن معاملة المرضى.

بني سويف: متابعة المواقف وتوزيع البوتاجاز

وفي بني سويف، تفقد عبد الله عبد العزيز مجمع مواقف السيارات ومحطات توزيع البوتاجاز، وراجع آليات العمل والتوزيع ميدانيًا.

وأكد أهمية إشراك المواطن في الرقابة من خلال الإبلاغ عن المخالفات، مع مراجعة منظومة التوزيع لضمان وصول الخدمة بشكل عادل.

رسائل من الشارع: الحزم والرقابة عنوان المرحلة

تعكس هذه الجولات الميدانية تحولًا واضحًا في أسلوب الإدارة المحلية، يعتمد على الاحتكاك المباشر بالمواطنين، ورصد المشكلات في مواقعها، واتخاذ قرارات فورية حاسمة.