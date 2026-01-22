بسبب تسمم 22 شخصاً.. محافظ أسوان يأمر بإغلاق مطعم بقرية "أدندان"

تجديد حبس المتهم بقتل أطفال قرية الراهب بالمنوفية 15 يومًا -صور

أصدر اللواء دكتور إسماعيل كمال، محافظ أسوان، توجيهات عاجلة لمسؤولي هيئة سلامة الغذاء ومديرية الصحة، بالإغلاق الفوري لأحد المطاعم بقرية "أدندان" التابعة لمركز نصر النوبة، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه صاحبه، وذلك عقب إصابة 22 شخصاً بحالات تسمم واضطرابات معوية.

وكانت الفحوصات الطبية والتحاليل المعملية التي أُجريت للمصابين، أثبتت عدم صلاحية الوجبات الغذائية التي تناولوها في المطعم المذكور للاستهلاك الآدمي، مما استدعى تدخلاً فورياً من الأجهزة الرقابية.

وفي سياق متصل، وجه المحافظ بتكثيف الحملات التفتيشية من خلال اللجان المشتركة على المطاعم ومحلات العصائر و"الكافيهات"، سواء في مركز نصر النوبة أو باقي مراكز ومدن المحافظة؛ لضمان سلامة وجودة المواد الغذائية المتداولة، مؤكداً أنه لا تهاون مع أي مخالفات تهدد الصحة العامة للمواطنين.

