رئيس الوزراء يبدأ جولة تفقدية في السويس لمتابعة تغويز السفن

كتب : محمد سامي

12:31 م 07/03/2026 تعديل في 12:33 م
    رئيس الوزراء يبدأ جولة تفقدية في السويس لمتابعة تغويز السفن (1)
    رئيس الوزراء يبدأ جولة تفقدية في السويس لمتابعة تغويز السفن (3)
    رئيس الوزراء يبدأ جولة تفقدية في السويس لمتابعة تغويز السفن (4)
    رئيس الوزراء يبدأ جولة تفقدية في السويس لمتابعة تغويز السفن (5)
    رئيس الوزراء يبدأ جولة تفقدية في السويس لمتابعة تغويز السفن (6)
    رئيس الوزراء يبدأ جولة تفقدية في السويس لمتابعة تغويز السفن (2)
    رئيس الوزراء يبدأ جولة تفقدية في السويس لمتابعة تغويز السفن (8)
    رئيس الوزراء يبدأ جولة تفقدية في السويس لمتابعة تغويز السفن (7)
    رئيس الوزراء يبدأ جولة تفقدية في السويس لمتابعة تغويز السفن (9)
    رئيس الوزراء يبدأ جولة تفقدية في السويس لمتابعة تغويز السفن (10)
    رئيس الوزراء يبدأ جولة تفقدية في السويس لمتابعة تغويز السفن (12)
    رئيس الوزراء يبدأ جولة تفقدية في السويس لمتابعة تغويز السفن (13)

تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال جولته بميناء سوميد البترولي، اليوم، محطة تداول وتخزين المنتجات البترولية والغاز الطبيعي المسال بالميناء، يرافقه المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، واللواء هاني رشاد، محافظ السويس، وعدد من مسئولي الوزارة والجهات المعنية.

وخلال الجولة، استمع رئيس الوزراء ومرافقوه لشرح من المهندس محمد عبدالحافظ، رئيس الشركة العربية لأنابيب البترول (سوميد)، حول التطور الكبير في الدور الاستراتيجي وإمكانات البنية التحتية للشركة، التي تأسست عام 1974 كحلقة رئيسية لنقل خام بترول الخليج العربي عبر مصر.

وأوضح أن الميناء يستقبل الخام من الناقلات البحرية أو يتم تفريغ جزء من حمولتها في مستودعات الشركة بالعين السخنة، قبل نقله عبر خطي سوميد بطول 320 كم إلى منطقة سيدي كرير بالإسكندرية لإعادة شحنه وتصديره إلى أوروبا.

كما استعرض رئيس الشركة إمكانات محطة تداول وتخزين المنتجات البترولية والغاز الطبيعي المسال، والرصيف البحري الخاص بها الممتد بطول 3 كم، والذي يضم ثلاثة مراسي بحرية لاستقبال ناقلات المنتجات البترولية وسفن التغويز لضخ الغاز المسال، بأعماق تصل إلى 19 مترًا، ما يتيح استقبال أكبر ناقلات المنتجات البترولية والغاز المسال في العالم.

وأشار إلى أن الميناء يستقبل شحنات الغاز الطبيعي المسال المستوردة من الناقلات البحرية، حيث يتم ضخها إلى سفينتي التغويز "هوج جاليون" و"إنرجوس إسكيمو" المتواجدتين على الرصيف البحري لإعادة تغويز الغاز وضخه عبر خطوط الشبكة القومية للغاز إلى المستهلكين بالسوق المحلية.

وخلال الجولة، صعد رئيس الوزراء، إلى وحدة التغويز حتى وصل إلى نقطة المشاهدة المطلة على السفينة المحملة بشحنة الغاز المسال، لمتابعة إجراءات عملية التغويز بشكل مباشر.

ميناء سوميد البترولي الغاز الطبيعي مصطفى مدبولي

