

أفاد مسؤول أمريكي لوكالة بلومبيرج بأن إيران دمرت منظومة رادار رئيسية بقيمة 300 مليون دولار، تُعدّ أساسية لتوجيه بطاريات الدفاع الصاروخي الأمريكية في الخليج، ما يُهدد بتقويض قدرة المنطقة على التصدي للهجمات المستقبلية.

وقالت بلومبيرج الأمريكية إن صور الأقمار الصناعية، التي التقطتها شبكة (سي إن إن) أظهرت تدمير رادار AN/TPY-2 التابع لشركة RTX Corp ومعدات الدعم الخاصة به، المستخدمة في منظومة الدفاع الصاروخي الأمريكية "ثاد"، في قاعدة موفق السلطي الجوية بالأردن خلال الأيام الأولى للحرب.

وقد أكد مسؤول أمريكي لاحقاً تدمير المعدات.

وأضافت بلومبيرغ أن الولايات المتحدة تمتلك 8 أنظمة دفاع صاروخي من طراز ثاد على مستوى العالم، بما في ذلك في كوريا الجنوبية وغوام.

وتبلغ تكلفة كل بطارية حوالي مليار دولار، منها حوالي 300 مليون دولار للرادار، وفقاً لمركز الدراسات الاستراتيجية والدولية.