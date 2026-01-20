إعلان

سلطان العارفين.. محافظ الأقصر يضع اللمسات النهائية لاحتفالات مولد أبو الحجاج

كتب : محمد محروس

12:02 م 20/01/2026
  • عرض 4 صورة
  • عرض 4 صورة
    محافظ الأقصر وأفراد عائلة الحجاجية
  • عرض 4 صورة
    محافظ الأقصر وأفراد عائلة الحجاجية٣
  • عرض 4 صورة
    محافظ الأقصر وأفراد عائلة الحجاجية١

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

الأقصر - محمد محروس:

التقى المهندس عبدالمطلب عماره، محافظ الأقصر، وفد مجلس إدارة جمعية الشباب الحجاجي، برئاسة عبد الفتاح الشريف، وبحضور إيهاب صبري الحجاجي أمين صندوق الجمعية، وذلك للتنسيق ووضع اللمسات النهائية بشأن الاستعدادات وبدء احتفالات مولد العارف بالله سيدي أبو الحجاج الأقصري.

وخلال اللقاء، استعرض الوفد برنامج الاحتفالات المقرر إقامتها، حيث تبدأ احتفالات العائلة الحجاجية اعتبارًا من يوم 7 شعبان، وتشمل إقامة العادات الحجاجية الأصيلة، من حلقات تلاوة القرآن الكريم، والمدائح النبوية، ومجالس الذكر داخل أحد أروقة المسجد، على أن تُختتم الفعاليات اليومية بإقامة المجلس الشرقاوي الحجاجي.

كما تمت دعوة محافظ الأقصر لحضور الاحتفال الرسمي، المقرر إقامته يوم 13 شعبان الموافق 1 فبراير، في تمام الساعة الثامنة مساءً.

وخلال اللقاء طالب الوفد بالموافقة على تسيير الموكب الشعبي ، المعروف باسم «الدورة»، طما وعد محافظ الأقصر بالحضور، والتنسيق مع الجهات المعنية، لضمان خروج الاحتفالات في أبهى صورة تليق بالمناسبة ومكانتها الدينية والتراثية.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

احتفالات مولد أبو الحجاج المهندس عبدالمطلب عماره محافظ الأقصر جمعية الشباب الحجاجي مولد العارف بالله سيدي أبو الحجاج الأقصري

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

"أزمة نفسية".. هيفاء وهبي تروج لأغنيتها الجديدة وتوجه نصيحة لجمهورها
زووم

"أزمة نفسية".. هيفاء وهبي تروج لأغنيتها الجديدة وتوجه نصيحة لجمهورها
هل يتعاقد الزمالك مع صفقات جديدة؟.. مصدر يفجر مفاجأة
رياضة محلية

هل يتعاقد الزمالك مع صفقات جديدة؟.. مصدر يفجر مفاجأة
إلهام شاهين تؤدي مناسك العمرة بصحبة ابنة شقيقتها (صور)
زووم

إلهام شاهين تؤدي مناسك العمرة بصحبة ابنة شقيقتها (صور)
الذهب عالميا يواصل تحطيم الأرقام القياسية.. والأوقية تتحاوز 4730 دولارا
اقتصاد

الذهب عالميا يواصل تحطيم الأرقام القياسية.. والأوقية تتحاوز 4730 دولارا
بعد إنهاء التعاقد مع "فوري".. تعرف على طرق حجز تذاكر السكة الحديد
أخبار مصر

بعد إنهاء التعاقد مع "فوري".. تعرف على طرق حجز تذاكر السكة الحديد

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

إلغاء إعفاء هاتف المحمول الشخصي.. كل ما تريد معرفته عن جمارك الهواتف
الذهب يسجل قمة تاريخية جديدة مع بداية تعاملات اليوم في مصر
زلزال بقوة 3.5 ريختر يضرب نويبع