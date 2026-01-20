الأقصر - محمد محروس:

التقى المهندس عبدالمطلب عماره، محافظ الأقصر، وفد مجلس إدارة جمعية الشباب الحجاجي، برئاسة عبد الفتاح الشريف، وبحضور إيهاب صبري الحجاجي أمين صندوق الجمعية، وذلك للتنسيق ووضع اللمسات النهائية بشأن الاستعدادات وبدء احتفالات مولد العارف بالله سيدي أبو الحجاج الأقصري.

وخلال اللقاء، استعرض الوفد برنامج الاحتفالات المقرر إقامتها، حيث تبدأ احتفالات العائلة الحجاجية اعتبارًا من يوم 7 شعبان، وتشمل إقامة العادات الحجاجية الأصيلة، من حلقات تلاوة القرآن الكريم، والمدائح النبوية، ومجالس الذكر داخل أحد أروقة المسجد، على أن تُختتم الفعاليات اليومية بإقامة المجلس الشرقاوي الحجاجي.

كما تمت دعوة محافظ الأقصر لحضور الاحتفال الرسمي، المقرر إقامته يوم 13 شعبان الموافق 1 فبراير، في تمام الساعة الثامنة مساءً.

وخلال اللقاء طالب الوفد بالموافقة على تسيير الموكب الشعبي ، المعروف باسم «الدورة»، طما وعد محافظ الأقصر بالحضور، والتنسيق مع الجهات المعنية، لضمان خروج الاحتفالات في أبهى صورة تليق بالمناسبة ومكانتها الدينية والتراثية.