المنوفية - أحمد الباهي:

رصدت عدسة "مصراوي" المنزل المهجور الذي شهد جريمة قتل ثلاثة أطفال بقرية الراهب التابعة لمركز شبين الكوم بمحافظة المنوفية، اليوم الأحد، المنزل قديم ومبني بالطوب اللبن، مكوَّن من طابقين، وآيل للسقوط، ومنخفض عن مستوى الشارع بنحو نصف متر، وتغلب عليه الظلمة حتى في وضح النهار، وكأنه مقبرة، فيما يظل بابه مفتوحًا بشكل دائم.

ويقع المنزل وسط الكتلة السكنية بالقرية، لكنه تحوّل خلال الساعات الأخيرة إلى شاهد صامت على واحدة من أبشع الجرائم، بعدما كان آخر مكان شوهد فيه الأطفال الثلاثة قبل العثور على جثامينهم داخله.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى صباح يوم الحادث، حين خرج الأطفال في تمام الساعة العاشرة صباحًا متجهين إلى الدرس، إلا أنهم تأخروا عن العودة، ما دفع الأهالي إلى البحث عنهم، قبل أن تقود كاميرات المراقبة إلى هذا المنزل المهجور.

والضحايا هم الطفل "عبدالله. س. ع"، وشقيقته "م. س. ع"، وابنة عمهما "ج. س. ع"، حيث عُثر عليهم داخل الدار وقد فارقوا الحياة، ما تسبب في حالة من الصدمة والحزن الشديد بين أهالي القرية، خاصة لصغر أعمارهم.

وجرى نقل الجثامين إلى مشرحة مستشفى شبين الكوم التعليمي تحت تصرف النيابة العامة، التي قررت عرضها على مصلحة الطب الشرعي لبيان سبب الوفاة، فيما تواصل الأجهزة الأمنية والنيابة العامة تحقيقاتهما لكشف ملابسات الجريمة كاملة.

اقرأ أيضًا..

خنقهم في منزل مهجور.. ضبط المتهم بقتل "أطفال المنوفية" الثلاثة (صور)

كانوا راجعين من الدرس.. العثور على جثث 3 أطفال داخل منزل مهجور بالمنوفية