إعلان

هنا "بيت الراهب المهجور".. الصور الأولى من مسرح جريمة مقتل أطفال المنوفية (صور)

كتب : أحمد الباهي

10:30 ص 19/01/2026
  • عرض 5 صورة
  • عرض 5 صورة
    المنزل شهد جريمة القتل
  • عرض 5 صورة
    المنزل من طابقين منخفض عن الأرض
  • عرض 5 صورة
    المنزل آيل للسقوط
  • عرض 5 صورة
    المنزل المهجور محل جريمة قتل أطفال المنوفية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

المنوفية - أحمد الباهي:

رصدت عدسة "مصراوي" المنزل المهجور الذي شهد جريمة قتل ثلاثة أطفال بقرية الراهب التابعة لمركز شبين الكوم بمحافظة المنوفية، اليوم الأحد، المنزل قديم ومبني بالطوب اللبن، مكوَّن من طابقين، وآيل للسقوط، ومنخفض عن مستوى الشارع بنحو نصف متر، وتغلب عليه الظلمة حتى في وضح النهار، وكأنه مقبرة، فيما يظل بابه مفتوحًا بشكل دائم.

ويقع المنزل وسط الكتلة السكنية بالقرية، لكنه تحوّل خلال الساعات الأخيرة إلى شاهد صامت على واحدة من أبشع الجرائم، بعدما كان آخر مكان شوهد فيه الأطفال الثلاثة قبل العثور على جثامينهم داخله.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى صباح يوم الحادث، حين خرج الأطفال في تمام الساعة العاشرة صباحًا متجهين إلى الدرس، إلا أنهم تأخروا عن العودة، ما دفع الأهالي إلى البحث عنهم، قبل أن تقود كاميرات المراقبة إلى هذا المنزل المهجور.

والضحايا هم الطفل "عبدالله. س. ع"، وشقيقته "م. س. ع"، وابنة عمهما "ج. س. ع"، حيث عُثر عليهم داخل الدار وقد فارقوا الحياة، ما تسبب في حالة من الصدمة والحزن الشديد بين أهالي القرية، خاصة لصغر أعمارهم.

وجرى نقل الجثامين إلى مشرحة مستشفى شبين الكوم التعليمي تحت تصرف النيابة العامة، التي قررت عرضها على مصلحة الطب الشرعي لبيان سبب الوفاة، فيما تواصل الأجهزة الأمنية والنيابة العامة تحقيقاتهما لكشف ملابسات الجريمة كاملة.

اقرأ أيضًا..

خنقهم في منزل مهجور.. ضبط المتهم بقتل "أطفال المنوفية" الثلاثة (صور)

كانوا راجعين من الدرس.. العثور على جثث 3 أطفال داخل منزل مهجور بالمنوفية

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

جريمة قتل جريمة مقتل أطفال المنوفية محافظة المنوفية مركز شبين الكوم

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

احذر.. تحديث جديد من مايكروسوفت يوقف أجهزة ويندوز بشكل مفاجئ
أخبار و تقارير

احذر.. تحديث جديد من مايكروسوفت يوقف أجهزة ويندوز بشكل مفاجئ
جيهان الشماشرجي جريئة وملك زاهر بصحبة والدها.. 10 لقطات لنجوم الفن خلال
زووم

جيهان الشماشرجي جريئة وملك زاهر بصحبة والدها.. 10 لقطات لنجوم الفن خلال
هدير تطلب الخلع بعد عام زواج: "بيحاسبني على كل حاجة"
حوادث وقضايا

هدير تطلب الخلع بعد عام زواج: "بيحاسبني على كل حاجة"
"مرتديًا قناع تووليت".. رامز جلال ينشر صورا مع الجمهور في حفل joy awards
زووم

"مرتديًا قناع تووليت".. رامز جلال ينشر صورا مع الجمهور في حفل joy awards
منهما الأهلي ومصر.. قفزة في سعر الدولار مقابل الجنيه بمنتصف تعاملات اليوم
أخبار البنوك

منهما الأهلي ومصر.. قفزة في سعر الدولار مقابل الجنيه بمنتصف تعاملات اليوم

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

بعد رقم قياسي عالمي.. سعر الذهب اليوم في مصر ينخفض ببداية التعاملات
طقس الـ6 أيام.. الأرصاد: تحسن الحرارة وتحذيرات من الشبورة والرياح