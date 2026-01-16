ماس كهربائي يتسبب في حريق شقة سكنية بالفيوم

الفيوم - حسين فتحي:

تمكنت قوات الإطفاء التابعة لإدارة الحماية المدنية بمديرية أمن الفيوم من إخماد الحريق الذي شب بإحدى الشقق السكنية وسط مدينة الفيوم، بالقرب من المنطقة السياحية الملاصقة لسواقى الهدير الشهيرة.

كان اللواء أحمد عزت، مساعد وزير الداخلية لأمن الفيوم، قد تلقى إخطارًا من العميد محمد صالح أبو لطيعة، مأمور قسم شرطة الفيوم أول، بنشوب حريق في إحدى الشقق السكنية بالمنطقة.

وجرى الدفع بثلاث سيارات إطفاء تحت إشراف العقيد إسلام حمدي، مدير إدارة التدريب بإدارة الحماية المدنية، وتمكنت الفرق من السيطرة على النيران قبل امتدادها إلى العمارات والمحال المجاورة.

وكشفت معاينة رجال المعمل الجنائي أن سبب الحريق يرجع إلى ماس كهربائي في إحدى الوصلات الكهربائية، انتشر إلى باقي غرف الشقة.

وأشار مصدر أمني إلى أن قوات الدفاع المدني نجحت في إنقاذ سكان العمارة بعد إخراجهم من وحداتهم، كما جرى فصل الغاز عن منطقة الحريق. وأكد المصدر أن الحريق أتى على معظم أثاث الشقة، دون وقوع أي خسائر في الأرواح.

وأخطرت النيابة العامة ببندر الفيوم لتولي التحقيقات اللازمة.