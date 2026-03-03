أكد الإعلامي توفيق عكاشة أن الشروط الأمريكية المطروحة على طاولة المفاوضات مع إيران لا تمثل تفاوضًا بالمعنى الدبلوماسي، بل هي استسلام كامل يطلبه الرئيس الأمريكي دونالد ترمب من النظام الإيراني.

وقال عكاشة خلال حواره مع الإعلامية حياة الدرديري عبر منصات "مصراوي" أن أمريكا تطالب إيران بتسليم الصواريخ الباليستية والبرنامج النووي وكل ما تملكه من أسلحة تمثل خطورة على الأمن القومي الأمريكي والإسرائيلي، مشيرًا إلى أن ترامب نسي أن هذه الأسلحة شكلت خطورة أيضًا على الدول العربية.

وأضاف عكاشة، أن إيران ضربت دولًا عربية شقيقة مثل الإمارات والكويت والبحرين والسعودية، مؤكدًا أن ترامب تجاهل هذه الحقيقة عندما تحدث عن الأمن القومي الأمريكي والإسرائيلي فقط.

وأوضح أن إيران تواجه خيارين لا ثالث لهما؛ إما القبول بالشروط الأمريكية والاستسلام الكامل، أو رفضها ومواجهة الحرب.

وتابع الإعلامي أن النظام الإيراني لا يملك جسور ثقة مع الأمريكيين والإسرائيليين، مما يجعله غير قادر على قبول شروط الاستسلام.

وأشار إلى أن إيران تتساءل: "إيه يضمني إني لما أوافق على شروط ترمب ميضربنيش بعد كدة؟ أو تيجي إسرائيل لوحدها تضربني بعد كدة وتخلص عليا؟"، مؤكدًا أن هذا التساؤل يجعل من المستحيل موافقة طهران على هذه الشروط.

وكشف توفيق عكاشة عن منهجيته في تحليل الموقف، قائلاً إنه يضع نفسه مكان ترامب ثم مكان خامنئي ليفكر بمنطق الطرفين.

وأوضح أن هذه الطريقة تساعده على فهم ديناميكيات الصراع وتوقع تحركات الأطراف المختلفة، مشيرًا إلى أن فهم منطق الآخر هو مفتاح التحليل السياسي الناجح.

وضرب توفيق عكاشة مثالًا بكلب شرس في المنزل، قائلًا: "لو عندك كلب شرس في البيت وجالك الجيران طلبوا منك تسلميهم الكلب، هتوافق؟"، مؤكدًا أن إيران لن تسلم ترسانتها العسكرية لأمريكا بنفس المنطق الذي يمنع أي إن

سان من تسليم كلبه لجيرانه.