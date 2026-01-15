إعلان

محافظ الإسماعيلية يتفقد لجان امتحانات الشهادة الإعدادية -صور

كتب : أميرة يوسف

01:14 م 15/01/2026
تفقد اللواء طيار أ.ح أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، اليوم الخميس، لجان امتحانات الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية للعام الدراسي ٢٠٢٥ - ٢٠٢٦ بلجان مدرسة الشاطئ الإعدادية بنات، ومدرسة طه حسين الإعدادية بنين "إدارة جنوب الإسماعيلية التعليمية" بحي أول مدينة الإسماعيلية.

جاء هذا، بحضور أيمن موسى وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسماعيلية، رئيس حي أول مدينة الإسماعيلية، ولفيف من القيادات التنفيذية وقيادات مديرية التربية والتعليم بالمحافظة.

يؤدي اليوم الخميس، ٣٠٥١٧ طالب وطالبة امتحان مادتي التربية الدينية والتربية الفنية، بعدد ١٦٧ لجنة بالإدارات التعليمية الثمانية على مستوى المحافظة.

وخلال تفقده لجان الامتحانات، تواصل "أكرم" مع الطلاب للاطمئنان على مستوى الامتحان وتوفير كافة سُبل الراحة لهم داخل اللجان، متمنيًا لهم التوفيق والنجاح، ومشيدًا بحالة الهدوء والانضباط داخل اللجان.

ووجَّه محافظ الإسماعيلية، بتوفير المناخ الملائم للطلاب لأداء الامتحانات بسهولة ويسر، وتوفير كافة الاحتياجات لتسهيل سير الامتحانات وتحقيق الانضباط داخل اللجان، مع استمرار المتابعة الدورية لحين انتهاء الامتحانات، من خلال غرفة العمليات المركزية، مؤكدًا التنسيق التام مع الوحدات المحلية لتكثيف حملات النظافة ورفع الإشغالات بمحيط اللجان.

ومن جانبه، أكد أيمن موسى وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسماعيلية، أن المديرية قد أنهت جميع الاستعدادات وتجهيز اللجان قبل انطلاق الامتحانات ، مؤكدًا أنه يجري متابعة الموقف بشكل دوري من خلال المرور الميداني، وكذلك غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المديرية والتي تم ربطها بغرف العمليات الفرعية بجميع الإدارات التعليمية.

