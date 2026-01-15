وصلت لنشات بحرية تابعة لهيئة قناة السويس، اليوم الخميس، إلى موقع السفينة FENER، التي جنحت بالقرب من شاطئ بورسعيد منذ أول أمس الثلاثاء، في إطار جهود الهيئة للتعامل مع الحادث.

وظهرت فرق الإنقاذ التابعة لهيئة قناة السويس على متن اللنشات البحرية، وهي تفحص بدن السفينة، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات الفنية اللازمة للتعامل مع الموقف.

وتواصل السفينة FENER ميلها ناحية جانبها الأيمن، باتجاه قاع البحر المتوسط، عقب جنوحها بمقربة من شاطئ بورسعيد، وسط حالة من الترقب، لمتابعة تطورات وضع سفينة البضائع التي اقتربت من لحظاتها الأخيرة فوق الأمواج.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى خروج السفينة من تركيا متجهة إلى ميناء شرق بورسعيد لتحميل شحنة من الملح، وبعد مغادرتها الميناء، طلب ربان السفينة الانتظار في منطقة المخطاف ببورسعيد، نظرًا لسوء الأحوال الجوية، ولحين تحسنها.

وعقب ذلك، تلقى فريق الإنقاذ البحري التابع لهيئة قناة السويس إخطارًا من السفينة بوجود فتحة في أحد العنابر، ما أدى إلى تسرب المياه إلى بدنها، وعلى إثر ذلك، تحرك الربان جنوب منطقة الانتظار، وقام بشحط السفينة خوفًا من غرقها.

وفي وقت لاحق، أرسل ربان السفينة استغاثة مساءً لإنقاذ طاقمها، بعد زيادة ميلها بنحو 10 درجات ناحية اليمين، وازدياد مخاطر الغرق.

ودفعت هيئة قناة السويس بقاطرتين وثلاثة لنشات بحرية من طراز «بحّار»، لإخلاء جميع أفراد طاقم السفينة، والبالغ عددهم 12 فردًا، وتأمين السفينة خلال عملية إنقاذ الطاقم.

ومن جانبه، أكد الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، عدم تأثر حركة الملاحة بقناة السويس جراء حادث جنوح السفينة، مشيرًا إلى أن الواقعة حدثت خارج نطاق المجرى الملاحي للقناة.