أكد اللواء محمد عبد المنعم، رئيس جهاز الاستطلاع الأسبق ومدير مركز الدراسات الاستراتيجية الأسبق، أن المواجهة العسكرية الدائرة لن تتجاوز ما بين 10 إلى 12 يومًا، مشيرًا إلى أن الهدف الأمريكي الأساسي كان إسقاط النظام الإيراني.

وقال عبد المنعم خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي في برنامج "بالورقة والقلم" على فضائية "Ten" إن الرهان الأمريكي اعتمد على افتراض أن الشعب الإيراني سيثور داخليًا ويشكل عامل ضغط على الأرض، إلا أن هذا التقدير كان خاطئًا.

وأضاف رئيس جهاز الاستطلاع الأسبق أن الشعب الإيراني التف حول قيادته، مخالفًا كل التوقعات التاريخية التي كانت تعوّل على تحركات داخلية في مثل هذه الظروف.

وأوضح أن تغيير النظام كان الهدف المحوري للولايات المتحدة، غير أن الاعتماد على القصف الجوي فقط لا يمكن أن يحقق هذا الهدف، لافتًا إلى أن إسقاط الأنظمة لا يتم عبر الضربات الجوية وحدها دون وجود تحرك داخلي أو بري داعم.

وتابع الخبير العسكري أن الحرب باتت مرشحة للانتهاء قريبًا، خاصة في ظل تأثير الضربات الإيرانية على دول الجوار، وعلى رأسها إسرائيل.

وأشار إلى أن طهران اتبعت استراتيجية توسيع نطاق التأثير بهدف إحداث حالة من التذمر الإقليمي تجاه ما تقوم به الولايات المتحدة وإسرائيل، مما يزيد الضغط على واشنطن لإنهاء العمليات العسكرية سريعًا.

وأكد اللواء محمد عبد المنعم أن إيران استفادت من دروس المواجهة السابقة، حيث كان رد الفعل آنذاك متأخرًا بنحو 20 ساعة، بينما جاء الرد هذه المرة خلال ساعتين فقط.

وأوضح أن هذه السرعة في الرد تعكس تطور القدرات الإيرانية وجاهزيتها العالية، كما تشير إلى أن طهران كانت مستعدة لهذا السيناريو وتتوقع حدوثه.

وأكد الخبير العسكري على أن الحرب الحالية كشفت عن محدودية القدرة على إسقاط الأنظمة بالوسائل الجوية فقط، وأن المعادلات العسكرية لا تزال تخضع لقواعد أساسية لا تتغير.