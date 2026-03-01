"نسرين" تطلب خلع زوجها: "باع عيون البوتاجاز عشان يشتري مخدرات"

أقامت سيدة تُدعى "نسرين. م"، 32 عامًا، دعوى خلع أمام محكمة الأسرة بالتجمع الخامس، طالبة إنهاء علاقتها الزوجية بعد زواج دام ثلاث سنوات، وذلك وفقًا لما ورد بصحيفة الدعوى.

وذكرت الزوجة أنها فوجئت – بعد أشهر من الزواج – بتغيرات في سلوك زوجها، تمثلت في الغياب المتكرر والانفعال الدائم، إلى جانب مطالبته المستمرة للمال رغم عمله.

وأضافت في دعواها أنها اكتشفت تعاطيه مواد مخدرة، مشيرة إلى أنه – بحسب قولها – كان ينفق معظم دخله عليها، ما تسبب في أزمات مالية داخل المنزل، موضحة أنها حاولت مساعدته ودفعه لتلقي العلاج، إلا أنه لم يستمر في ذلك.

وأشارت إلى أن الخلافات تصاعدت بعدما فوجئت باختفاء أجزاء من الأجهزة المنزلية، مؤكدة أمام المحكمة أنها اكتشفت قيام زوجها بفك وبيع "عيون البوتاجاز" للحصول على المال وشراء المواد المخدرة.

وأكدت الزوجة أنها تعرضت لضغوط نفسية متكررة، وأنها أصبحت تتحمل نفقات المعيشة بمفردها، ما دفعها إلى مغادرة منزل الزوجية.

واختتمت دعواها بطلب الحكم بتطليقها خلعًا، مع تنازلها عن حقوقها الشرعية، مؤكدة استحالة استمرار الحياة الزوجية.

ولا تزال الدعوى، المقيدة برقم 437 لسنة 2025، منظورة أمام المحكمة ولم يصدر بشأنها حكم نهائي حتى الآن.

