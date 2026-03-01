التعليم العالي: المستشفيات الجامعية ركيزة أساسية لصحة المواطنين

أكد الدكتور عبدالعزيز قنصوة وزير التعليم العالي والبحث العلمي أهمية الدور الحيوي للمستشفيات الجامعية وضرورة مواصلة تطويرها للارتقاء بالخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، باعتبارها ذراعا أساسيا للدولة في تقديم الخدمات الصحية للمواطنين، خاصة في ظل زيادة حجم الاعتماد عليها من جانب المواطنين، مشيرًا إلى تميز المستشفيات الجامعية بوجود كوادر طبية متميزة، مع أهمية استمرار التكامل بين المستشفيات الجامعية ومستشفيات وزارة الصحة في تقديم خدمات متميزة للمواطنين.

جاء ذلك خلال الاجتماع الدوري للمجلس الأعلى للجامعات برئاسة الدكتور عبدالعزيز قنصوة، بحضور الدكتور مصطفى رفعت أمين المجلس، وأعضائه، وذلك بمقر جامعة القاهرة.

ووقف المجلس دقيقة حدادًا على روح الدكتور مفيد شهاب أستاذ القانون الدولي بجامعة القاهرة ورئيس الجامعة الأسبق ووزير التعليم العالي والبحث العلمي الأسبق، داعيًا الله - عز وجل - أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان.

وفي بداية الاجتماع، أكد الوزير أهمية التعاون في مواجهة كافة التحديات التي تواجه المنظومة التعليمية والبحثية في مصر، مع ضرورة العمل الجماعي كفريق عمل واحد في التصدي للتحديات المختلفة التي تواجه الجامعات.

وأشار الوزير إلى أهمية ملف الابتكار، مع ضرورة الاهتمام بمخرجات البحث العلمي التي يمكن أن تسهم في تقديم حلول علمية للتحديات الاقتصادية والاجتماعية والصحية والبيئية، بما يدعم تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، مع تعزيز التكامل بين البحث العلمي والتعليم والصناعة، والإسهام في دعم المشروعات القومية والتنموية في مختلف القطاعات.

ولفت الوزير إلى أهمية تدريب وتأهيل القيادات الجامعية، لاكتساب الخبرات التي تؤهلها لمواجهة التحديات المختلفة، وذلك بالتعاون مع الجامعات والمؤسسات الدولية ذات التجارب الرائدة في تنمية قدرات وتأهيل القيادات الجامعية.

ووجه الدكتور عبدالعزيز قنصوة بضرورة تطوير أداء مراكز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس من خلال وضع تصور شامل، لضمان فعالية دورها في تحقيق الأهداف المنوطة بها، مشيرا إلى أن الجامعات مستمرة في تنفيذ أهداف الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي مع إعطاء الابتكار واقتصاد المعرفة أهمية خاصة خلال الفترة القادمة، مع تحفيز الباحثين للتعاون في تنفيذ هذا التوجه.

كما وجه الوزير بضرورة الإسراع في تحقيق الميكنة الشاملة والتحول الرقمي لمنظومة العمل داخل الجامعات، من خلال جدول زمني واضح يجب الالتزام به، بما يسهم في الارتقاء بجودة العملية التعليمية والبحث العلمي، إلى جانب إنشاء الجامعات وحدة تسويق لترويج برامجها الدراسية ونظم الدراسة بها، وإبراز المزايا التي توفرها للدراسة بها على كافة المستويات.

وأشار الدكتور عبدالعزيز قنصوة إلى ضرورة تعظيم الاستفادة من بنك المعرفة المصري باعتباره مبادرة رئاسية تدعم منظومة البحث العلمي في مصر، موضحًا أن ما يوفره البنك من مصادر علمية وثقافية وبحثية يسهم في تعزيز جودة التعليم والبحث العلمي، ويدعم تقدم الجامعات والمؤسسات البحثية المصرية في التصنيفات الإقليمية والدولية.

واستمع المجلس إلى تقرير حول أبرز أنشطة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي خلال شهر فبراير، وجاء على رأسها اجتماع الرئيس عبدالفتاح السيسي مع مجلس أمناء الأكاديمية الوطنية لتدريب وتأهيل الشباب، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور عبدالعزيز قنصوة وزير التعليم العالي والبحث العلمي وتوضيح أهم توجيهات السيد الرئيس في هذا الاجتماع والتركيز على بناء القدرات.

وصرح الدكتور عادل عبدالغفار المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة، أن المجلس شهد توقيع مذكرة تفاهم بين جامعة الأزهر وجامعة دمنهور، بهدف تعزيز التعاون الأكاديمي والإداري، وتبادل المنشورات العلمية والمعلومات، وتطوير وتنفيذ الندوات والمنتديات وورش العمل والمؤتمرات، والتعاون في برامج القيادة وريادة الأعمال وبرامج المهارات الشخصية، والاهتمام بالأنشطة الطلابية المشتركة.

وأضاف المتحدث الرسمي أن المجلس شهد توقيع مذكرة تفاهم بين جامعة الأزهر وجامعة السويس، بهدف تعزيز التعاون الأكاديمي، وتنفيذ الندوات والمنتديات وورش العمل والمؤتمرات، والتعاون في برامج القيادة وريادة الأعمال وبرامج المهارات الشخصية، والتعاون في الإرشاد المهني والخدمات والاهتمام بالأنشطة الطلابية.

وأشار المتحدث إلى أن المجلس شهد أيضا توقيع بروتوكول تعاون بين كلية الدراسات العليا الإفريقية العليا بجامعة القاهرة، ومعهد البحوث والدراسات الإفريقية ودول حوض النيل بجامعة أسوان

وتابع المجلس ما تم بشأن تجديد الرخص والدعم الفني لأجهزة حماية شبكات المعلومات بالجامعات الحكومية، لحمايتها من الهجمات السيبرانية.

ووافق المجلس على إجراء تعديل بتشكيل لجنة شئون العلاقات الثقافية بأمانة المجلس الأعلى للجامعات بإضافة أعضاء جدد.