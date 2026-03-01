بـ"طلاقة ونبوغ".. طفل ابن 11 عامًا يبهر لجنة "أوقاف كفر الشيخ" في مسابقة

افتتح اللواء محمد علوان، محافظ أسيوط، معرض "أهلاً رمضان" بمركز خدمات المواطنين في الحي الأول بمدينة أسيوط الجديدة، والذي تنظمه الغرفة التجارية المصرية بالتنسيق مع جهاز المدينة، وبالتعاون مع مديرية التموين والتجارة الداخلية والشركة المصرية لتجارة الجملة. ويستمر المعرض لمدة 15 يومًا في إطار خطة الدولة لتخفيف الأعباء عن المواطنين وتوفير السلع الأساسية بأسعار مناسبة خلال شهر رمضان المبارك.

حضور رسمي وتنفيذي في الافتتاح

شهد افتتاح المعرض الدكتور مينا عماد نائب المحافظ، والنائب المحاسب عمرو أبو العيون عضو مجلس الشيوخ ونائب رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية ورئيس غرفة أسيوط التجارية، وخالد محمد وكيل وزارة التموين بأسيوط، إلى جانب محمد سليمان رئيس مركز ومدينة الفتح، ومحمود ثابت مستشار الغرفة التجارية، والمهندس علي شحاتة نائب رئيس جهاز مدينة أسيوط الجديدة، والدكتور حسام صلاح مدير عام التنمية بالجهاز، وجابر سليمان مدير إدارة تموين الفتح، وتامر عبد المنعم مدير الشركة المصرية لتجارة الجملة.

المحافظ: معارض "أهلاً رمضان" أداة لضبط الأسواق

وخلال جولته داخل أجنحة المعرض، أكد محافظ أسيوط أن معارض "أهلاً رمضان" تُعد إحدى الآليات الفاعلة لضبط الأسواق وتحقيق التوازن السعري، مشددًا على أن الدولة تعمل على عدة محاور لضمان وفرة السلع واستقرار الأسعار، خاصة في ظل زيادة الاستهلاك خلال شهر رمضان.

تخفيضات تصل إلى 30% على السلع الأساسية

وأوضح المحافظ أن المعرض يضم تشكيلة واسعة من السلع الغذائية الأساسية ومستلزمات الشهر الكريم، تشمل السكر والزيت والأرز والمكرونة والدقيق والبلح ومنتجات الألبان والحلويات والمجمدات وغيرها، لافتًا إلى أن التخفيضات تصل إلى نحو 30% مقارنة بالأسعار السائدة في الأسواق.

توجيهات بالتزام الأسعار وتعزيز الرقابة

وشدد المحافظ على ضرورة الإعلان الواضح عن الأسعار ومراعاة الجودة في جميع المنتجات المعروضة، إلى جانب استمرار ضخ كميات إضافية يوميًا لمواجهة الإقبال المتوقع. كما وجه مديرية التموين بتكثيف الحملات الرقابية لمنع أي محاولات للاحتكار أو المغالاة في الأسعار.

دعم المدن الجديدة بمنافذ سلعية مخفضة

وأكد اللواء محمد علوان أن توفير منافذ بيع مخفضة داخل المدن الجديدة يسهم في تعزيز الاستقرار المجتمعي وتحسين جودة الحياة لقاطنيها، بما يشجع الأسر على الانتقال والإقامة في تلك المدن مع توفر الخدمات الأساسية. وأشار إلى أن المحافظة تستهدف التوسع في إقامة المزيد من المعارض والمنافذ الدائمة بالتعاون مع الأجهزة التنفيذية والغرفة التجارية ومؤسسات المجتمع المدني لضمان وصول الدعم لأكبر شريحة من المواطنين.

الغرفة التجارية: التخفيضات نتيجة تقليل حلقات التداول

من جانبه، أوضح النائب عمرو أبو العيون أن تحقيق التخفيضات جاء نتيجة التعاقد المباشر مع الموردين وتقليل حلقات التداول، ما انعكس على خفض الأسعار دون التأثير على جودة السلع، مؤكدًا استمرار توفر المنتجات بكميات مناسبة طوال فترة تشغيل المعرض لتلبية احتياجات المواطنين.