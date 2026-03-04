دعا صندوق مصر السيادي بنوك الاستثمار والمؤسسات المالية المتخصصة إلى التقدم بعروضها الفنية والمالية لتولي مهام شركة ترويج وتغطية الاكتتاب لطرح الحصة التي تصل إلى 20%، وذلك في إطار عملية تنافسية لاختيار مستشار يتمتع بالخبرة والكفاءة لقيادة عملية الطرح وفق أفضل الممارسات الدولية.

ويأتي ذلك وفق بيان وزارة الاستثمار اليوم، في إطار تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة، وتوسيع قاعدة ملكية الشركات الحكومية، والعمل على تسريع وتيرة برنامج الطروحات وتعزيز دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي بما يسهم في رفع الكفاءة والتنافسية وترسيخ مبادئ الحوكمة والاستدامة دعما لرؤية مصر لتحقيق التنمية الشاملة.

وجاء ذلك بعد أن أعلنت وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية وصندوق مصر السيادي عن موافقة لجنة القيد بالبورصة المصرية على قيد أسهم شركة مصر لتأمينات الحياة- المملوكة بالكامل لشركة مصر القابضة للتأمين التابعة للصندوق – قيد مؤقت في البورصة المصرية، وذلك تمهيدا لطرح حصة أقلية تصل إلى 20% من رأسمال الشركة.

ويأتي الطرح في ضوء التوجهات الاستراتيجية الرامية تعميق مشاركة القطاع الخاص استهدافا لتعزيز كفاءة إدارة الأصول، وخلق فرص استثمارية جاذبة في قطاع التأمين أحد القطاعات الحيوية بالاقتصاد المصري.

وتستحوذ شركة مصر لتأمينات الحياة على حصة سوقية تقدر بنحو 22٪ من سوق تأمين الأشخاص في مصر.

وبلغت قيمة حقوق ملكية المساهمين بنحو 42 مليار جنيه في سبتمبر 2025 في ظل نمو أرباح الشركة،بما يعكس قوة مركزها المالي ومتانة أدائها التشغيلي.

وتهدف هذه العملية إلى اختيار شركة ترويج وتغطية الاكتتاب ذات خبرة لقيادة وتسويق عملية الطرح بكفاءة، بما يشمل إدارة عملية التسويق وبناء سجل الأوامر والتنسيق مع المستثمرين المحليين والدوليين، وذلك في إطار هيكل صفقة يحقق أفضل قيمة مضافة.

يتعين أن يكون العرض الفني مقدمًا من جهة حاصلة على التراخيص السارية من الجهات الرقابية المختصة، وأن يتضمن سابقة الأعمال ذات الصلة في صفقات أسواق رأس المال وعمليات الاندماج والاستحواذ بقطاع التأمين والخدمات المالية خلال السنوات الخمس الماضية.

كما يجب أن يشمل العرض رؤية تحليلية لقطاع التأمين، ونطاق تقييم مبدئي للشركة ومنهجيات التقييم المقترحة، وخطة تنفيذ استراتيجية وتسويقية واضحة وقائمة أولية للمستثمرين المحتملين، إلى جانب تصور مبدئي لهيكل الصفقة الأمثل، وعرض تشكيل فريق العمل المقترح وسيرهم الذاتية وخبراتهم ذات الصلة.