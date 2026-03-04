إعلان

غسل 90 مليون جنيه.. الأمن يكشف حيلة عنصرين جنائيين لإخفاء أموالهما في أسيوط

كتب : علاء عمران

12:06 م 04/03/2026

وزارة الداخلية

كشفت أجهزة وزارة الداخلية، اليوم الأربعاء، ملابسات قيام عنصرين جنائيين بمحافظة أسيوط بغسل قرابة 90 مليون جنيه، متحصلة من نشاطهما الإجرامي في الاتجار بالأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة، في محاولة لإضفاء صبغة شرعية على أموالهما المحرمة.

إخفاء المصدر

وبينت التحريات الدقيقة أن المتهمين حاولا إخفاء مصدر أموالهما الناتجة عن تجارة الأسلحة والذخائر، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، وذلك عن طريق تأسيس الأنشطة التجارية وشراء العقارات والأراضي الزراعية والسيارات الفارهة لتمويه الأجهزة الأمنية.

وقدرت أعمال الغسل التي قام بها المتهمان بنحو 90 مليون جنيه تقريباً، حيث تم حصر ورصد كافة ممتلكاتهما، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

غسل أموال تجارة السلاح محافظة أسيوط وزارة الداخلية

