"مستشار للابتكار".. تعيينات قيادية جديدة بجامعة بنها

كتب : أسامة عبدالرحمن

08:33 م 12/01/2026

الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها

أصدر الدكتور ناصر الجيزاوي، رئيس جامعة بنها، حزمة من القرارات الجديدة لتكليف وتعيين عدد من القيادات الأكاديمية بمختلف الكليات، وذلك في إطار خطة تعزيز منظومة العمل الأكاديمي ودعم التطوير المؤسسي، حيث تضمنت القرارات تكليف الدكتور أيمن سمير، الأستاذ بكلية الطب البيطري والمنتدب لجامعة بنها الأهلية، بمهام مستشار رئيس الجامعة لشؤون الابتكار، وذلك إلى جانب مهام عمله الأصلية.

علوم الرياضة والتربية

شملت الحركة تعيينات جديدة بكلية علوم الرياضة، حيث تقرر تعيين الدكتور تامر عرفة، الأستاذ بقسم المناهج وطرق التدريس، وكيلًا للكلية لشؤون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور هاني زكريا، الأستاذ بقسم العلوم التربوية والنفسية، وكيلًا لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، كما امتدت القرارات لكلية التربية النوعية بتعيين الدكتورة بشرى عبد الباقي، الأستاذ بقسم تكنولوجيا التعليم، وكيلًا لشؤون الدراسات العليا والبحوث.

هندسة وحاسبات

وفي كلية الهندسة بشبرا، نصت القرارات على تعيين الدكتور محمود صلاح، الأستاذ بقسم هندسة الجيوماتكس، وكيلًا لشؤون التعليم والطلاب، وتعيين الدكتور إسلام نظمي، الأستاذ بقسم الهندسة المعمارية، وكيلًا لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، واختتمت القرارات بتكليف الدكتورة إيمان منير، الأستاذ المساعد بقسم الحاسبات العلمية بكلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي، للقيام بأعمال وكيل الكلية لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

الدكتور ناصر الجيزاوي جامعة بنها القيادات الأكاديمية

