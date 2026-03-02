إعلان

ترامب يتعهد بـ"حصانة" مشروطة لأعضاء الحرس الثوري الإيراني

كتب : محمود الطوخي

12:33 ص 02/03/2026

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

كتب- محمود الطوخي

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنه سيمنح "حصانة كاملة" لجميع أعضاء الحرس الثوري الإيراني الذين يقررون إلقاء أسلحتهم فورا والتوقف عن القتال.

وأوضح ترامب، أن أعضاء "الحرس الثوري الإيراني" الذين يختارون هذا المسار سيحصلون على العفو، مؤكدا أن أولئك الذين يرفضون العرض "سيواجهون موتا محققا" نتيجة العمليات العسكرية المستمرة.

وخلال خطاب اليوم الأحد، قال الرئيس الأمريكي: "أحثّ الحرس الثوري، الشرطة العسكرية الإيرانية، مرة أخرى على إلقاء أسلحتهم والحصول على حصانة كاملة أو مواجهة الموت المحتوم. سيكون موتا محققا ولن يكون الأمر جميلا".

وتمثل هذه التصريحات محاولة مباشرة لتشجيع الانشقاقات داخل صفوف القوات الإيرانية، مع التأكيد على القوة العسكرية المستخدمة في المواجهة الحالية.

وفي سياق متصل، وجه ترامب خطابا مباشرا إلى الشعب الإيراني، حثهم فيه على "اغتنام هذه اللحظة"، لافتا إلى أنه قد وفى بوعده الذي قطعه لهم بتقديم المساعدة اللازمة لاستعادة بلادهم.

وقال ترامب، في رسالته الموجهة للداخل الإيراني: "كونوا شجعان، كونوا جريئين، كونوا أبطالا، واستعيدوا وطنكم. أمريكا معكم. لقد قطعت لكم وعدا، وقد وفيت به. الباقي سيكون عليكم، لكننا سنكون هناك للمساعدة".

