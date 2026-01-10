محافظا الإسماعيلية والوادي الجديد ينهيان خلافًا بين قبيلتين بالقنطرة غرب

بني سويف-حمدي سليمان:

شهدت المقاهي ومراكز الشباب بمحافظة بني سويف ملحمة جماهيرية وتفاعلاً لافتاً خلال مباراة المنتخب الوطني أمام نظيره الإيفواري، في مشهد جسّد عمق الارتباط الوجداني بين "الفراعنة" وجماهير الصعيد التي لم تتوقف عن الهتاف والمؤازرة طوال مجريات اللقاء.

ومع كل هجمة خطيرة أو تمريرة متقنة، كانت "آهات" المشجعين تسبق حناجرهم، في حالة من الترقب والحماس الصادق الذي سيطر على الأجواء.

ولم يقتصر هذا الزخم على الساحات والمقاهي فحسب، بل امتد ليتصدر "تريند" التواصل الاجتماعي، حيث ضجت الصفحات السويفية بصور المشجعين وكلمات الدعم والإشادة بأداء اللاعبين.

وعبّر عدد من المواطنين بداخل مراكز الشباب عن مشاعرهم، مؤكدين أن الاحتشاد خلف المنتخب "واجب وطني" لا يتأثر بمكان أو زمان، مشيرين إلى أن هذا الدعم الكثيف يرسل رسالة حب وثقة للاعبين في قلب "أغادير"، تمنحهم الدفعة المعنوية اللازمة لتجاوز المحطات الحاسمة في البطولة الأفريقية.

واختتم المشهد برفع الأعلام الوطنية في الميادين، وسط دعوات وأمنيات بأن تكلل هذه المجهودات برفع كأس البطولة وإسعاد ملايين المصريين.