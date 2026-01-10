السيطرة على حريق وحدة سكنية فى المنيا -صور

المنيا-جمال محمد:

سيطرت قوات الحماية المدنية بمركز مغاغة شمال محافظة المنيا، اليوم السبت، على حريق هائل اندلع في وحدة سكنية بقرية أبا البلد، وتم منع امتداده.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنيا، إخطاراً بنشوب حريق في وحدة سكنية بإحدى عمارات قرية أبا البلد، ومحاولة الأهالي السيطرة عليه.

جرى الدفع بسيارتي إطفاء، لإخماد الحريق قبل امتداده، دون وقوع خسائر بشرية.

ورجحت التحريات الأولية نشوب الحريق بسبب ماس كهربائي، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.