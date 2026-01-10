وزيرا التخطيط والزراعة ومحافظ أسوان يتفقدون مصرف وادى الصعايدة (صور)

570 ألف طالب يؤدون امتحانات نصف العام في بني سويف (صور)

أسوان - إيهاب عمران:

قامت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، يرافقها علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، واللواء دكتور إسماعيل كمال، محافظ أسوان، بزيارة ميدانية لتفقد أعمال تأهيل وتبطين المساقي الداخلية بقرية عمرو بن العاص، إلى جانب تفقد المصرف الزراعي بقريتي الأشراف والسماحة، وذلك ضمن مشروع وادي الصعايدة بمركز إدفو.

وتأتي الزيارة في إطار جهود الدولة لتعزيز كفاءة استخدام الموارد المائية ودعم التنمية الزراعية المستدامة. واطلع الوزراء والمحافظ على الشرح التفصيلي للموقف التنفيذي للمشروعات، والتي تشمل:

- تبطين مسقى نضال رقم (1) بطول 550 مترًا وبتكلفة 5 ملايين جنيه.

- تبطين مسقى نضال رقم (2) بطول 1200 متر وبتكلفة 8 ملايين جنيه.

كما يتم التبطين لعدد من المساقي بالخرسانة المسلحة والفايبر بطول إجمالي 10 كم.

وذلك تحت إشراف مشروع الاستثمارات الزراعية المستدامة الممول من الصندوق الدولي للتنمية الزراعية (إيفاد)، بهدف تحسين كفاءة الري وتقليل الفاقد من المياه وزيادة الإنتاجية الزراعية.

وأكد الوزراء والمحافظ على أن هذه المشروعات تأتي تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية لدعم صغار المزارعين، وتحقيق الإدارة الرشيدة للمياه، ورفع كفاءة البنية التحتية الزراعية، بما ينعكس إيجابًا على تحسين مستوى معيشة المواطنين وتحقيق أهداف التنمية الشاملة والمستدامة في محافظات جنوب مصر.