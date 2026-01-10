570 ألف طالب يؤدون امتحانات نصف العام في بني سويف (صور)

بني سويف - حمدي سليمان:

أدى أكثر من 570 ألف طالب وطالبة بمختلف المراحل التعليمية بمحافظة بني سويف امتحانات الفصل الدراسي الأول لسنوات النقل.

وكان الطلاب موزعين على النحو التالي: 325 ألفًا و231 تلميذًا وتلميذة بالمرحلة الابتدائية (الصف الثالث حتى السادس)، 162 ألفًا و156 طالبًا وطالبة بالصفين الأول والثاني الإعدادي، 39 ألفًا و375 طالبًا وطالبة بصفوف النقل بالثانوي العام (الأول والثاني)، 49 ألفًا و257 طالبًا وطالبة بالصفين الأول والثاني من التعليم الفني.

وأكدت أمل الهواري، وكيل وزارة التربية والتعليم، انتظام سير الامتحانات داخل اللجان، مشددة على ضرورة الالتزام الكامل بالتعليمات والضوابط المنظمة للعملية الامتحانية، وتوفير المناخ الهادئ والآمن للطلاب.

وشددت وكيل الوزارة على منع اصطحاب الهواتف المحمولة داخل اللجان، سواء من قبل الطلاب أو الملاحظين، مع اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه أي مخالفات، حفاظًا على نزاهة الامتحانات وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب.

كما تم التأكيد على المتابعة المستمرة لسير الامتحانات لحظة بلحظة من خلال غرف العمليات بالإدارات التعليمية وغرفة العمليات المركزية بالمديرية، لضمان التدخل الفوري للتعامل مع أي شكاوى أو ملاحظات، وتحقيق انتظام العملية الامتحانية بكافة مدارس المحافظة.