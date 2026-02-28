إعلان

بسبب خلاف على الميراث.. مشاجرة بـ الأسلحة البيضاء بالشرقية

كتب : صابر المحلاوي

11:51 م 28/02/2026

أرشيفية

كتب- صابر المحلاوي:
كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، تفاصيل مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي يوثق مشاجرة بين عدد من الأشخاص، فيما أكدت الفحوصات الأمنية عدم ورود أي بلاغات رسمية مسبقة بشأن الحادث.

أسباب مشاجرة بالأسلحة البيضاء في الشرقية

تبين أن الواقعة حدثت بتاريخ 24 فبراير الجاري بين طرف أول (شخصين، أحدهما مصاب بكدمات وسحجات بالرقبة) وطرف ثانٍ (شقيقيهما، أحدهما مصاب بكدمة بالرأس)، وجميعهم مقيمون بدائرة قسم شرطة أول الزقازيق، وذلك على خلفية خلافات أسرية حول الميراث.

استخدم الطرفان ماسورة حديدية أثناء المشاجرة، ما نتج عنه إصابات متفرقة بينها كدمات وسحجات للرأس والعنق.

تمكنت أجهزة الأمن من ضبط جميع أطراف المشاجرة، وضبط الأدوات المستخدمة في الاعتداء، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة.

الإجراءات الأمنية في مشاجرة الشرقية

أخطرت الجهات الأمنية النيابة العامة التي باشرت التحقيق، فيما تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين.

