الحرب على إيران.. وزير التموين: مخزون استراتيجي آمن من كل السلع الأساسية

كتب : حسن مرسي

11:53 م 28/02/2026

الدكتور شريف فاروق، وزير التموين

أكد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن المخزون الاستراتيجي آمن ويشمل كل السلع الأساسية وليس سلعًا محددة، موضحًا أن الدولة اتخذت إجراءات استباقية لزيادة المخزون من القمح والسكر والزيت وغيرها، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية ومتابعة مستمرة من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء.

وقال شريف فاروق خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "إكسترا نيوز" إن الاجتماعات مستمرة للجنة الاقتصادية واللجنة المشكلة لمتابعة الموقف، مشيرًا إلى أن الدولة تتابع كل المتغيرات الجيوسياسية والحروب، وأن المخزون الاستراتيجي يفوق المعدلات المرسومة، مع الاعتماد أيضًا على المخزون المحلي وبداية موسم القمح المحلي الشهر القادم.

وأضاف أن الوزارة تطمئن المواطنين بعدم وجود أي تهديد أو داعٍ للتخزين أو القلق، مؤكدًا أن كل المنافذ التابعة للوزارة بها السلع بكميات كافية، وأن الرقابة مستمرة لمنع أي ممارسات احتكارية أو تلاعب في الأسعار.

وتابع شريف فاروق أن الوزارة تعتمد على مشاركة المواطن عبر تطبيق "رادار الأسعار" الذي أطلقه مركز معلومات مجلس الوزراء، حيث يمكن للمواطن الإبلاغ عن أي زيادة غير مبررة أو فرق أسعار بين المناطق، ويرد التطبيق بمعلومات عن أماكن توافر السلع بأسعار مناسبة، إلى جانب التعاون بين الجهات الرقابية (مديريات التموين، هيئة سلامة الغذاء، جهاز حماية المستهلك، جهاز حماية المنافسة، المباحث التموينية).

وأكد أن الوزارة ستتخذ الإجراءات القانونية الحازمة ضد أي تاجر أو محتكر يستغل الظروف أو يتلاعب بالأسعار، داعيًا المواطنين إلى الإبلاغ عن أي مخالفة عبر الشكاوى الحكومية أو التطبيق.

وزير التموين شريف فاروق مخزون استراتيجي السلع الأساسية مخزون السلع

