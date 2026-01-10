وزير الاستثمار يلتقي مستثمري الأقصر لعرض الفرص وتسهيل الإجراءات (صور)

الأقصر - محمد محروس:

عقد المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، لقاءً موسعًا مع مستثمري محافظة الأقصر بحضور المهندس عبد المطلب عمارة، محافظ الأقصر، ضمن الجولة الحالية التي يقوم بها الوزير لمحافظتي الأقصر وقنا.

حضر اللقاء عدد من قيادات الوزارة، منهم المهندس محمد الجوسقي، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والدكتور هشام أبو زيد، نائب محافظ الأقصر، واللواء عبد الله عاشور، سكرتير عام المحافظة، إضافة إلى ممثلين عن مكتب المحافظ وإدارة الاستثمار بالمحافظة، ورجال أعمال ومستثمرين محليين.

افتتح محافظ الأقصر اللقاء بالتأكيد على جهود المحافظة في تطوير الملفات الاستثمارية، خاصة في قطاع السياحة من خلال إنشاء مشروعات فندقية وسياحية، بالإضافة إلى الاستثمار في الزراعة والتصنيع الزراعي بالظهير الصحراوي، وعدد من المجالات الاستثمارية الأخرى.

من جانبه، أكد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية أن رؤية الدولة تركز على تعزيز الاستثمار في المحافظات، بهدف رفع معدلات النمو وخلق فرص العمل، مشيرًا إلى أهمية الاستماع لملاحظات المستثمرين والعمل على حل التحديات التي تواجههم، ضمن سياسة الوزارة للتواصل المستمر مع المستثمرين.

وتضمن اللقاء عرض فرص الاستثمار بالمحافظة، وشمل ذلك دليلًا يوضح الأراضي غير المستغلة وأراضي أملاك الدولة، والتي تضم 25 أصلًا غير مستغل، بالإضافة إلى 47 فرصة استثمارية، تم التعاقد على بعضها، ويجري إعداد البقية للطرح، منها 6 فرص استثمارية متعاقد عليها، و16 فرصة جارٍ طرحها هذا الشهر، و12 فرصة بصلاحيات المحافظ، إضافة إلى دراسة 13 فرصة أخرى مع الجهات المختصة.

واستمع الوزير لمداخلات المستثمرين، التي تنوعت بين مشروعات سياحية وتعليمية وزراعية، وأكد أن قانون الاستثمار الحالي يوفر كافة الحوافز لتشجيع الاستثمار، موضحًا أن جميع محافظات الصعيد تصنف ضمن المنطقة "أ"، وتتمتع بالإعفاءات المنصوص عليها بالقانون، التي تتيح خصمًا يصل إلى 50% من التكاليف الاستثمارية من الأرباح الخاضعة للضريبة، وبحد أقصى 80% من رأس المال للمشروعات في المناطق الأكثر احتياجًا.

وأشار الوزير إلى أن القطاع السياحي يمثل أولوية قصوى للدولة حاليًا، وأنه سيتم وضع خريطة استثمارية بموافقات مسبقة من كافة الجهات لتسهيل إقامة المشروعات الاستثمارية في المحافظة.