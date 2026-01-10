إعلان

بأسعار مخفضة.. وزير التموين ومحافظ المنيا يفتتحان سوق اليوم الواحد (فيديو وصور)

كتب : جمال محمد

12:47 م 10/01/2026
المنيا - جمال محمد:

افتتح الدكتور شريف فاروق، وزير التموين، يرافقه اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، اليوم السبت، سوق اليوم الواحد بحي غرب مدينة المنيا، والذي يقدم تخفيضات تصل إلى 25٪ على مختلف السلع.

وتفقد الوزير السوق، الذي يضم أقسامًا متنوعة تشمل البقالة التموينية، اللحوم البلدية بسعر 280 جنيهًا، اللحوم المجمدة، ياميش رمضان، وقسمًا خاصًا بالملابس.

وأكد الوزير خلال كلمته أن السوق يعد نموذجًا يحتذى به، ويضم كافة السلع التموينية المختلفة، مشيرًا إلى أن موقعه الحالي يخدم جميع أهالي مدينة المنيا. كما شكر الوزير محافظ المنيا على اعتماد الموقع كسوق دائم واستغلاله أيضًا كمعرض "أهلاً رمضان".

ومن المقرر أن يستكمل الوزير جولته بتفقد مصنع سكر أبو قرقاص ومتابعة توريد القصب، ثم التوجه إلى المنطقة الصناعية لتفقد عدد من المصانع.

وزير التموين افتتتاح سوق اليوم الواحد بالمنيا محافظ المنيا الدكتور شريف فاروق اللواء عماد كدواني

