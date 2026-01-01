شن اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، اليوم الخميس، حملة تموينية وتفتيشية مكبرة استهدفت عدداً من المخابز البلدية بحي جنوب مدينة المنيا، للوقوف على مدى التزام أصحاب المخابز بالقرارات التموينية والأوزان المقررة، في إطار جهود المحافظة لضمان وصول دعم الخبز للمواطنين بأعلى جودة ممكنة.

وخلال الجولة، تابع المحافظ كافة مراحل إنتاج الخبز بدءًا من العجن وحتى المنتج النهائي، للتأكد من مطابقة الإنتاج للمعايير القانونية والفنية. وأسفرت الحملة عن رصد عدد من المخالفات، تضمنت أرغفة غير مطابقة للوزن القانوني، خبز غير مطابق للمواصفات الفنية، وعدم نظافة أدوات العجن، والتعامل مع الجمهور في بيئة غير صحية، حيث تم تحرير عدة محاضر بالمخالفات.

وأكد المحافظ أن «لا تهاون مع المتلاعبين بقوت الشعب»، مشددًا على استمرار الحملات الدورية والمفاجئة في جميع مراكز المحافظة، مع تكثيف الرقابة على النظافة العامة داخل المخابز، محذراً من اتخاذ إجراءات رادعة قد تصل إلى سحب التراخيص من المخابز المخالفة بشكل متكرر. كما حث المواطنين على الإبلاغ عن أي تجاوزات عبر منظومة الشكاوى بالمحافظة أو الخطوط الساخنة لمديرية التموين.

وفي جولة ميدانية مفاجئة أخرى، تفقد المحافظ عددًا من شوارع وأحياء شمال وجنوب المدينة، للوقوف على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين. شملت الجولة شارع الحرية وكورنيش النيل، حيث شدد على استعادة الأرصفة للمشاة والإزالة الفورية لأي تعديات أو إشغالات تعيق حركة السيارات والمواطنين، مع تحرير محاضر للمحال التجارية والمقاهي المخالفة.

كما وجه المحافظ المرافق والوحدة المحلية بالتحفظ على الدراجات النارية المتجمعة أمام أحد المطاعم الشهيرة، والتي كانت تشغل حرم الطريق العام وتسبب في اختناقات مرورية، مؤكدًا على تكثيف الحملات والدوريات لضبط أي مركبات أو دراجات تتخذ الأرصفة والطريق العام مواقف عشوائية، ومؤكدًا أن الطريق والرصيف حق أصيل للمشاة والسيارات على حد سواء.