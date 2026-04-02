تلقى اللواء وائل نصار، مدير أمن أسيوط، إخطارًا من غرفة عمليات النجدة يفيد بورود بلاغ عن مصرع شخص وإصابة نجله إثر نشوب مشاجرة بالأسلحة النارية في قرية العصارة التابعة لمركز الفتح.

وانتقلت على الفور قوات الأمن وضباط المباحث وسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث للسيطرة على الموقف.

تفاصيل الضحايا ونقلهم للمستشفى

وبالفحص والمعاينة، تبين مصرع كرم ج. د، 47 عامًا، إثر إصابته بطلق خرطوش في الرأس والجسم، بينما أصيب نجله فارس ك. ج، 20 عامًا، بطلق خرطوش في الوجه.

جرى نقل جثمان القتيل إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف جهات التحقيق، فيما نُقل المصاب لتلقي العلاج والإسعافات اللازمة.

تحرير محضر وبدء التحقيقات

حررت قوات الأمن المحضر اللازم بالواقعة تمهيدًا للعرض على النيابة العامة للوقوف على ملابسات الحادث واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.