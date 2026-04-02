مصرع أب وإصابة نجله بخرطوش في مشاجرة بمركز الفتح بأسيوط

كتب : محمود عجمي

08:52 م 02/04/2026

تلقى اللواء وائل نصار، مدير أمن أسيوط، إخطارًا من غرفة عمليات النجدة يفيد بورود بلاغ عن مصرع شخص وإصابة نجله إثر نشوب مشاجرة بالأسلحة النارية في قرية العصارة التابعة لمركز الفتح.
وانتقلت على الفور قوات الأمن وضباط المباحث وسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث للسيطرة على الموقف.

تفاصيل الضحايا ونقلهم للمستشفى

وبالفحص والمعاينة، تبين مصرع كرم ج. د، 47 عامًا، إثر إصابته بطلق خرطوش في الرأس والجسم، بينما أصيب نجله فارس ك. ج، 20 عامًا، بطلق خرطوش في الوجه.

جرى نقل جثمان القتيل إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف جهات التحقيق، فيما نُقل المصاب لتلقي العلاج والإسعافات اللازمة.

تحرير محضر وبدء التحقيقات

حررت قوات الأمن المحضر اللازم بالواقعة تمهيدًا للعرض على النيابة العامة للوقوف على ملابسات الحادث واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

من أجل المشاهدات.. سقوط صانع محتوى روج للبلطجة بالبحيرة
بسبب ذخائر عنقودية.. فتح محطات المترو في تل أبيب الكبرى كملاجئ للسكان
"استغلال تجاري".. قصة دعوى هيفاء وهبي ضد طبيب تجميل شهير
5 علامات تخبرك أنك تعاني من هبوط حاد في ضغطك.. احذرها
على غرار "شمال القاهرة".. "الإسكندرية للكهرباء" تصادر غلايات وسخانات من
مخالفات البناء.. ما مصير أصحاب نموذج 3 تصالح بعد إنذار السداد العاجل؟
شروط وإجراءات جديدة لإصدار تصاريح العمل للمصريين في الإمارات
دبلوماسي مصري يقترح مبادرة لإيران لإحراج ترامب ونقل الضغوط إلى واشنطن
سعر الذهب اليوم في مصر ينخفض ببداية تعاملات الاثنين
مصدر بالكهرباء يكشف أسباب الانقطاع المؤقت للتيار في القاهرة الجديدة والشروق