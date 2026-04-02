إعلان

إصابة 4 أشخاص في انقلاب سيارة ملاكي بطريق الخارجة بالوادي الجديد

كتب : محمد الباريسي

08:56 م 02/04/2026

إسعاف أرشيفية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أصيب 4 أشخاص، اليوم الخميس، في حادث مروري إثر انقلاب سيارة ملاكي على طريق الخارجة – باريس بمحافظة الوادي الجديد، ما استدعى الدفع بسيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ لنقل المصابين وتقديم الإسعافات اللازمة.
تفاصيل الحادث وأسماء المصابين
تلقى اللواء وليد منصور، مدير أمن الوادي الجديد، إخطارًا من إدارة شرطة النجدة يفيد بوصول مصابين إلى مستشفى الخارجة التخصصي.

وبالفحص، تبين انقلاب سيارة ملاكي بطريق الخارجة – أسيوط، في المنطقة الواقعة بين قريتي بغداد وعدن.

وأسفر الحادث عن إصابة كل من: شادية محمود علي، 60 عامًا، وآمال عبد الله أحمد، 60 عامًا، وعفاف محمود علي، 54 عامًا، وحسين إمام إبراهيم، 65 عامًا.

نقل المصابين وبدء التحقيقات
انتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى الخارجة التخصصي لتلقي الرعاية الطبية.

كما تم تحرير محضر بالواقعة، وإحالته إلى جهات التحقيق المختصة لمباشرة الإجراءات القانونية وكشف ملابسات الحادث.

الوادي الجديد حادث مروري انقلاب سيارة ملاكي طريق الخارجة

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

السر في كاميرات المراقبة.. القصة الكاملة للنهاية المأساوية لـ"الحاجة أرزاق"
حوادث وقضايا

السر في كاميرات المراقبة.. القصة الكاملة للنهاية المأساوية لـ"الحاجة أرزاق"
"طوفان زيادات".. ارتفاع أسعار جميع سيارات إم جي الجديدة في مصر
أخبار السيارات

"طوفان زيادات".. ارتفاع أسعار جميع سيارات إم جي الجديدة في مصر
على غرار "شمال القاهرة".. "الإسكندرية للكهرباء" تصادر غلايات وسخانات من
أخبار مصر

على غرار "شمال القاهرة".. "الإسكندرية للكهرباء" تصادر غلايات وسخانات من
ماذا قالت الفنانة درة عن نجاح مسلسل علي كلاي بعد عرضه في رمضان 2026؟
زووم

ماذا قالت الفنانة درة عن نجاح مسلسل علي كلاي بعد عرضه في رمضان 2026؟
البيت الأبيض: وقف الحرب لا يزال "مجرد فكرة" وترامب لم يوافق بعد
شئون عربية و دولية

البيت الأبيض: وقف الحرب لا يزال "مجرد فكرة" وترامب لم يوافق بعد

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

مخالفات البناء.. ما مصير أصحاب نموذج 3 تصالح بعد إنذار السداد العاجل؟
شروط وإجراءات جديدة لإصدار تصاريح العمل للمصريين في الإمارات
دبلوماسي مصري يقترح مبادرة لإيران لإحراج ترامب ونقل الضغوط إلى واشنطن
سعر الذهب اليوم في مصر ينخفض ببداية تعاملات الاثنين
مصدر بالكهرباء يكشف أسباب الانقطاع المؤقت للتيار في القاهرة الجديدة والشروق