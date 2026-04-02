أصيب 4 أشخاص، اليوم الخميس، في حادث مروري إثر انقلاب سيارة ملاكي على طريق الخارجة – باريس بمحافظة الوادي الجديد، ما استدعى الدفع بسيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ لنقل المصابين وتقديم الإسعافات اللازمة.

تفاصيل الحادث وأسماء المصابين

تلقى اللواء وليد منصور، مدير أمن الوادي الجديد، إخطارًا من إدارة شرطة النجدة يفيد بوصول مصابين إلى مستشفى الخارجة التخصصي.

وبالفحص، تبين انقلاب سيارة ملاكي بطريق الخارجة – أسيوط، في المنطقة الواقعة بين قريتي بغداد وعدن.

وأسفر الحادث عن إصابة كل من: شادية محمود علي، 60 عامًا، وآمال عبد الله أحمد، 60 عامًا، وعفاف محمود علي، 54 عامًا، وحسين إمام إبراهيم، 65 عامًا.

نقل المصابين وبدء التحقيقات

انتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى الخارجة التخصصي لتلقي الرعاية الطبية.

كما تم تحرير محضر بالواقعة، وإحالته إلى جهات التحقيق المختصة لمباشرة الإجراءات القانونية وكشف ملابسات الحادث.