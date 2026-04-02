كيف تتأثر أسعار السلع بقرار تثبيت المركزي للفائدة اليوم؟ الشعبة توضح

قال حازم المنوفي، رئيس شعبة المواد الغذائية بغرفة الإسكندرية التجارية وعضو الشعبة العامة للمواد الغذائية بالاتحاد العام للغرف التجارية، لمصراوي، إن قرار البنك المركزي بتثبيت أسعار الفائدة يهدف في الأساس للسيطرة على التضخم والحفاظ على استقرار الأسعار وهو ما ينعكس بشكل مباشر وغير مباشر على أسعار السلع في السوق.

وقررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركزي في اجتماعهـا يوم الخميس الإبقاء على أسعار العائد الأساسية دون تغيير عند 19% للإيداع و20% للإقراض.

تأثير تثبيت الفائدة على السلع

وأوضح المنوفي أن تثبيت سعر الفائدة يدل على أن البنك المركزي يرى أن المستويات الحالية مناسبة لتحقيق التوازن، ما يجعل تأثيره على الأسعار محدودا مع استمرار متابعة الضغوط التضخمية في ظل ارتفاع تكاليف الإنتاج والاستيراد.

وأوضح المنوفي أن الدولة والبنك المركزي يستهدفان الوصول بمعدلات التضخم إلى مستويات مستقرة تتراوح بين 5% و9%، وهو ما يدعم استقرار الأسعار ويعزز بيئة الاستثمار.

وأشار إلى إن أي قرار يتم اتخاذه يأتي في إطار تحقيق التوازن بين كبح التضخم ودعم النمو، وتأثيره على أسعار السلع يظهر بشكل تدريجي، مع دور مهم لسياسات الدولة في ضبط الأسواق وتوفير السلع.

