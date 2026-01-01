محافظ الإسماعيلية يتفقَّد مقر الوحدة المحلية لحي ثان

محافظ المنيا يتفقد الأراضي غير المستغلة بحي جنوب: 2026 عام استثمار الأصول

تفقد اللواء طيار أ.ح أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، اليوم الخميس، مقر الوحدة المحلية لحي ثان مدينة الإسماعيلية بشارع البحري؛ لمتابعة سير العمل داخل الحي وتقديم التهنئة بالعام الميلادي الجديد للعاملين بالحي.

وذلك بحضور الدكتور جلال عبد الكريم رئيس مركز ومدينة الإسماعيلية، المهندسة سعدية حجاب رئيس حي ثان الإسماعيلية، ومحمد عبد المنعم، وهبه صبحي نائبي رئيس الحي.

استهل محافظ الإسماعيلية جولته داخل حي ثان، بتفقد إدارات المركز التكنولوجي، الإدارة الهندسية، الكهرباء، الشئون القانونية، والمخازن؛ وذلك لمتابعة سير العمل وتقديم التهنئة بالعام الجديد للعاملين.

تلا ذلك، عقد اجتماع لمناقشة معدلات الأداء ونسب الإنجاز بملفات التقنين والتصالح بنطاق الحي، موقف العمالة بالحي، الموقف التنفيذي لمشروعات الصرف الصحي والرصف الجاري تنفيذها بنطاق الحي، مقترح تطوير وتجميل الشوارع الرئيسية بنطاق الحي "شارع السكة الحديد، شارع شبين"، بجانب مناقشة وضع تصور كامل لتطوير حديقة الأندلس ومحيط مسجد الصالحين.

واختتم "أكرم" جولته بنطاق حي ثان، بتفقد أعمال التطوير والتجميل بميدان إندونيسيا بشارع البحري.