غلق وتشميع معمل تحاليل غير مرخص بالبحيرة

كتب : أحمد نصرة

01:55 م 01/01/2026

البحيرة - أحمد نصرة:

شنت مديرية الصحة بالبحيرة، حملة موسعة على المنشآت الطبية بمركز كوم حمادة، في إطار تشديد الرقابة على القطاع الصحي الخاص، لضمان جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وجاءت الحملة من خلال إدارة النفايات والعلاج الحر بالإدارة الصحية بكوم حمادة، وبالتنسيق مع الوحدة المحلية، حيث جرى تشكيل لجنة مختصة للمرور على عدد 5 منشآت طبية بنطاق المركز، للتأكد من الالتزام بالاشتراطات الصحية والبيئية.

أسفرت الحملة عن إغلاق وتشميع معمل تحاليل يُدار بدون ترخيص، لقيامه بإلقاء مخلفات طبية خطرة داخل صناديق القمامة العامة.

وأكدت محافظ البحيرة استمرار الحملات الرقابية على المنشآت الطبية، وعدم التهاون مع أي مخالفات من شأنها الإضرار بالصحة العامة أو البيئة، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

تشميع معمل تحاليل البحيرة المنشآت الطبية مركز كوم حمادة

