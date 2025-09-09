مصطفى بكري بعد الفيديو المسيء: الفلاح فخر لمصر والمنوفية عنوان الوطنية

المنوفية – أحمد الباهي:

أعرب الإعلامي وعضو مجلس النواب مصطفى بكري عن استيائه من الفيديو المتداول الذي تضمن إساءة لمواطني محافظة المنوفية والفلاحين، مؤكدًا أن الفلاح المصري هو رمز للفخر وليس مادة للسخرية أو المعايرة.

وقال بكري خلال مشاركته في احتفالية عيد الفلاح المصري الـ73 بالمنوفية: "كلنا بنعتز بالمنوفية وبنفتخر بالفلاحين ودورهم الوطني الممتد عبر التاريخ"، مشددًا على أن من يتطاول عليهم لا يدرك قيمتهم في وجدان مصر.

وكانت حالة من الغضب قد اجتاحت مواقع التواصل عقب تداول مقطع فيديو لشخص يوجه ألفاظًا نابية لشاب، واصفًا إياه بـ"يا فلاح يا بتاع المنوفية".

وجاءت تصريحات بكري على هامش الاحتفال الذي نظمه نقيب الفلاحين بالمنوفية فوزي فاضل، تحت شعار "بالعلم والعمل نبني نهضة زراعية حديثة"، بحضور اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية.