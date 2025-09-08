محافظ الإسكندرية يبحث مع "القومي للمرأة" دعم برامج تمكين السيدات

الإسكندرية - محمد عامر ومحمد البدري:

التقى الفريق أحمد خالد، محافظ الإسكندرية، اليوم الاثنين، المستشارة أمل عمار، رئيسة المجلس القومي للمرأة، لبحث سبل تعزيز التعاون ودعم برامج المجلس التنموية التي تهدف إلى تمكين المرأة.

وأكد المحافظ، خلال اللقاء، حرصه على مد جسور التعاون مع المجلس، مشددًا على أن المرأة المصرية شريك فعال في بناء الوطن وصناعة مستقبله، وذلك انطلاقًا من اهتمام رئيس الجمهورية بملف تمكين المرأة.

ومن جانبها، استعرضت المستشارة أمل عمار عددًا من المبادرات والمشروعات التي ينفذها المجلس لدعم المرأة والأسرة المصرية في مختلف المجالات، خاصة برامج التمكين الاقتصادي والاجتماعي.

حضر اللقاء الدكتورة ماجدة الشاذلي، مقرر فرع المجلس بالإسكندرية، وعدد من أعضاء المجلس.