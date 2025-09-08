إعلان

10 مصابين في اصطدام ميكروباص بحواجز أسمنتية بمطروح

11:05 م الإثنين 08 سبتمبر 2025
    نقل مصابي الحادث إلى المستشفى
    حادث اصطدام ميكروباص بحواجز أسمنتية
    نقل مصابي الحادث إلى المستشفى
    نقل مصابي الحادث إلى المستشفى
    نقل مصابي الحادث إلى المستشفى
    حادث اصطدام ميكروباص بحواجز أسمنتية
مطروح - محمد البدري:

أصيب 10 أشخاص، مساء اليوم الاثنين، في حادث اصطدام سيارة ميكروباص بحواجز أسمنتية عند الكيلو 70 بالطريق الدولي الساحلي (مطروح – الإسكندرية) أمام مدينة الحمام، وجرى نقلهم إلى مستشفى الحمام المركزي.

وتابع اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، حالة المصابين، مكلفًا رئيس مدينة الحمام بزيارتهم والاطمئنان على تقديم الرعاية الطبية اللازمة لهم.

وأكد الدكتور أحمد رفعت، وكيل وزارة الصحة، رفع درجة الاستعداد بالمستشفيات، فيما أوضح مدير مرفق الإسعاف أنه تم الدفع بـ5 سيارات إسعاف إلى موقع الحادث فور تلقي البلاغ.

حادث ميكروباص حادث اصطدام مستشفى الحمام مطروح
