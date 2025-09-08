السيطرة على حريق مخزن مواد غذائية بالقناطر الخيرية - صور

القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

سيطرت قوات الحماية المدنية بالقليوبية على حريق اندلع داخل مخزن للمواد الغذائية، مكوّن من أربعة طوابق بقرية المنيرة التابعة لمركز القناطر الخيرية، دون وقوع أي خسائر بشرية.

وتلقى اللواء أشرف جاب الله، مدير أمن القليوبية، إخطارًا بالواقعة، حيث تحركت على الفور قوات الحماية المدنية بقيادة اللواء هيثم شحاتة، مدعومة بعدد من سيارات الإطفاء، وتمكنت من محاصرة ألسنة اللهب التي اشتعلت بالطابق الأرضي وامتدت إلى الطابق الثاني، قبل أن تصل إلى باقي المبنى.

وأظهرت المعاينة الأولية عدم وجود إصابات أو وفيات، بينما خلّف الحريق خسائر مادية كبيرة جارٍ حصرها.

وجرى تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي كلفت بانتداب المعمل الجنائي لمعرفة أسباب اندلاع النيران وتقدير حجم الخسائر.