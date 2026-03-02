إعلان

إغلاق المدارس ومؤسسات التعليم المهني والتقني في لبنان وتحويلها لمراكز إيواء

كتب : مصراوي

07:01 ص 02/03/2026

الضربة الإسرائيلية على لبنان

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon


وكالات

سقط نحو 20 قتيلا وعدد من الجرحى في حصيلة أولية بالغارات الاسرائيلية التي استهدفت لبنان

كانت المقاتلات الإسرائيلية، قد شنت فجر الاثنين، سلسلة غارات عنيفة على الضاحية الجنوبية لبيروت ومناطق متفرقة جنوبي لبنان ما أدى إلى دمار واسع واندلاع حرائق في المواقع المستهدفة.

وقالت وزيرة الشؤون الاجتماعية في لبنان حنين السيد : "نتابع التطورات في الساعات الأخيرة من خلال وحدة الطوارئ في وزارة الشؤون الاجتماعية بالتنسيق المستمر مع وحدة إدارة الكوارث في رئاسة الحكومة ووزارتي التربية والداخلية والبلديات حيث تتولى الوزارة تسلّم مراكز الإيواء وضمان جهوزيتها.

بدورها أعلنت وزارة التربية اللبنانية إقفال جميع المدارس والثانويات الرسمية والخاصة ومؤسسات التعليم المهني والتقني في لبنان اليوم الاثنين.

يأتي ذلك إثر إعلان الجيش الإسرائيلي بدء شن ضربات مكثفة على أهداف تابعة لحزب الله في جميع أنحاء لبنان، في تصعيد خطير يوسع رقعة الحرب الدائرة حاليا مع إيران لتشمل جبهة جديدة.

فيما أعلن حزب الله اللبناني فجر اليوم الاثنين، أنه استهدف بصليات من الصواريخ النوعية وسرب من المسيرات موقع مشمار الكرمل للدفاع الصاروخي التابع للجيش الإسرائيلي جنوب مدينة حيفا، كما أطلق رشقات صاروخية جديدة من جنوب لبنان باتجاه إسرائيل، في تصعيد متواصل على الجبهة الشمالية، وفقا لروسيا اليوم.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الضربة الإسرائيلية على لبنان إغلاق المدارس في لبنان المدارس في لبنان مقتل رئيس كتلة حزب الله اللبنانية لبنان إخلاء جنوب لبنان

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

اندلاع مواجهات بين قوات الأمن البحرينية ومتظاهرين شيعة "فيديو"
شئون عربية و دولية

اندلاع مواجهات بين قوات الأمن البحرينية ومتظاهرين شيعة "فيديو"
محمد النني ينشر صورا برفقة نجله خلال وجوده في مباراة أرسنال
مصراوي ستوري

محمد النني ينشر صورا برفقة نجله خلال وجوده في مباراة أرسنال

مقتل رئيس كتلة حزب الله اللبنانية محمد رعد في غارات إسرائيلية
شئون عربية و دولية

مقتل رئيس كتلة حزب الله اللبنانية محمد رعد في غارات إسرائيلية
"الأصعب لنا".. أول تعليق من معتمد جمال بعد فوز الزمالك على بيراميدز
رياضة محلية

"الأصعب لنا".. أول تعليق من معتمد جمال بعد فوز الزمالك على بيراميدز
موعد أذان الفجر الإثنين 12 رمضان 2026.. الإمساكية ودعاء السحور
جنة الصائم

موعد أذان الفجر الإثنين 12 رمضان 2026.. الإمساكية ودعاء السحور

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

لأول مرة بعد الهدنة.. حزب الله يطلق 6 صواريخ نحو شمال إسرائيل