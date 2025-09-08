لاتهامه بهتك عرض طفل.. السجن 7 سنوات لمعيد بكلية التربية في الفيوم

الفيوم - حسين فتحى:

قضت محكمة جنايات الفيوم، برئاسة المستشار علاء محمد عبد الوهاب وعضوية المستشارين أحمد دبوس، عمرو فتح الباب، عمر أحمد سالم.



جاء ذلك بحضور كل من: محمد مؤمن علاء بأمانة سر محمد يونس هاشم، وأمانة تنفيذ صالح كيلانى بحبس أحمد ع ا - 33 عاماً - مدرس مساعد بكلية التربية الرياضية - جامعة بنى سويف ومقيم بقرية تطون - مركز إطسا بمحافظة الفيوم 7 سنوات لاتهامه بهتك طفل عمره 10 سنوات.

تعود وقائع القضية إلى شهر يونيو من العام الحالى عندما تلقى اللواء أحمد عزت مساعد وزير الداخلية لأمن الفيوم إخطارا من العميد محمد ثابت عطوة مأمور قسم شرطة إطسا بقيام المتهم بهتك عرض الطفل عبد الرحمن م ج - 10 سنوات - مقيم بقرية تطون، داخل إحدى الصالات الرياضية بالقرية.

وكشفت تحريات المقدم هيثم طلبة رئيس مباحث إطسا، أن المتهم أستغل وجود الطفل داخل صالة الألعاب الرياضية التى يديرها بالقرية بالاعتداء على الطفل وأن يده استطالت أماكن العفة " المؤخرة" عدة مرات.

وأضافت التحريات أن المتهم لم يكتفي بذلك بل قام خلال المرة الأخيرة بتجريد الطفل من ملابسه السفلية وأطبق على فمه، ثم قام بوضع عضوه الذكري في دبره بالقوة وهدده بعدم البوح بذلك أمام أسرته.

وأكد تقرير الطبيب الشرعى وجود جرحين متليفين بالشفة الخارجية لفتحتة الشرج وأنها فى طور الالتئام.

وقال الطفل قبل صدور الحكم على المتهم "نفسيتي تعبانة.. وعايزكم تقفوا جنبي علشان أجيب حقي".

وأضاف الطفل: "أنا هلبس بدلة الكاراتيه خلال المحاكمة علشان دي لعبتي المفضلة اللي كنت ضحية بسببها، ونفسي أرجع ألعب وأكمل حلمي".