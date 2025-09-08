الإسماعيلية - أميرة يوسف:

وقّع وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، صباح اليوم، عقد إنشاء مشروع شركة "إنترلووب جروب" الباكستانية للملابس الجاهزة، المتخصصة في تصنيع الجوارب للماركات العالمية، والدنيم (الجينز)، والملابس الرياضية، على مساحة 60 ألف متر مربع باستثمارات تبلغ 35.2 مليون دولار أمريكي (نحو مليار و760 مليون جنيه مصري).

ويمثل المشروع خطوة مهمة لتعزيز التعاون الصناعي بين مصر وباكستان، ويُوفّر أكثر من 1000 فرصة عمل مباشرة، مع تخصيص 100% من إنتاجه للتصدير للأسواق العالمية، ما يعكس تنافسية المنطقة الاقتصادية كمركز للتصنيع والتصدير. وقد وقع العقد عن الشركة سيد فصيح الدين بيباني، بحضور قيادات الهيئة.

وأكد وليد جمال الدين أن المشروع يُعد البداية الأولى للاستثمارات الصناعية الباكستانية في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، ويُرسّخ مكانة منطقة القنطرة غرب كأحد أبرز المقاصد الصناعية الواعدة عالميًا، خاصة في مجالات صناعة الملابس الجاهزة والإكسسوارات.

وأشار رئيس الهيئة إلى أن استهداف المشروع لتصدير كامل إنتاجه يعكس ثقة المستثمرين الأجانب في البيئة الاستثمارية المصرية، ويُسهم في زيادة الصادرات المصرية ودعم سلاسل الإمداد العالمية، كما يرفع توقيع هذا العقد إجمالي عدد المشروعات في منطقة القنطرة غرب الصناعية إلى 39 مشروعًا باستثمارات إجمالية نحو 1.043 مليار دولار أمريكي، موفرة حوالي 55.7 ألف فرصة عمل مباشرة، على مساحة إجمالية 2,442,400 متر مربع.

وتُعد شركة “إنترلووب جروب” من الشركات العالمية الرائدة في التصنيع، تأسست عام 1992 في باكستان وتمتد أنشطتها في ست دول هي: باكستان، الولايات المتحدة، هولندا، سريلانكا، الصين، واليابان.

ويأتي توجه الشركة للاستثمار في مصر للاستفادة من المزايا الجغرافية والموقع الاستراتيجي للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، الذي يسهل الوصول إلى الأسواق الإفريقية والأوروبية وأسواق الشرق الأوسط.