جولة ميدانية لوزير الصحة بقنا لمتابعة الخدمات والمستشفى الجديد (صور)

قنا - عبدالرحمن القرشي:

أجرى الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، زيارة تفقدية لمستشفى قفط التخصصي بمحافظة قنا، يرافقه الدكتور خالد عبدالحليم، محافظ قنا، وعدد من قيادات الوزارة، وذلك في إطار جولاته الميدانية لمتابعة المنظومة الصحية بالمحافظات.

وشدد الوزير على أهمية تعزيز التعاون بين جامعة جنوب الوادي والمستشفيات التابعة للوزارة، لضمان توفير الكوادر البشرية اللازمة وتحسين جودة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.

وتفقد "عبد الغفار" أقسام المستشفى الداخلية وغرف العمليات، والرعاية المركزة، وحضانات الأطفال المبتسرين، كما زار قسم القسطرة القلبية الذي استقبل نحو 480 حالة منذ أكتوبر الماضي. ويضم مستشفى قفط التخصصي 106 أسرّة، منها 68 سريرًا داخليًا، و24 للعناية المركزة، بالإضافة إلى 10 أسرّة للطوارئ و5 غرف عمليات.

وشملت الجولة متابعة الأعمال الإنشائية بمستشفى قنا الجديدة المقام على مساحة 18,400 متر مربع، حيث بلغت نسبة الإنجاز 95%.

وشدد الوزير على ضرورة سرعة الانتهاء من المشروع وتشغيله لتخفيف الضغط على مستشفى قنا العام وتوسيع نطاق الخدمة الصحية بالمحافظة.