إنجاز طبي بسوهاج.. جراحة دقيقة تنقذ مُسنًا من أخطر أورام البنكرياس

سوهاج - عمار عبدالواحد:

نجح فريق طبي بمستشفيات سوهاج الجامعية في تحقيق إنجاز طبي غير مسبوق، بعد إجراء عملية جراحية كبرى لاستئصال ورم متقدم بالبنكرياس لمريض يبلغ من العمر 62 عامًا، عبر العملية المعروفة عالميًا باسم "Whipple’s Operation"، والتي تُعد من أدق وأصعب الجراحات على مستوى العالم.

وقال الدكتور حسان النعماني، رئيس جامعة سوهاج: "إن العملية تضمنت استئصال الإثني عشر والقناة المرارية والمرارة وجزء من البنكرياس المصاب، مع إعادة توصيل المعدة والبنكرياس والقنوات المرارية، وهو ما يُمثل إضافة مهمة لرصيد النجاحات الطبية داخل الجامعة ومستشفياتها".

وأكد "النعماني" أن هذا الإنجاز يعكس تطور المنظومة الطبية بالجامعة ويثبت قدرة الكوادر على إجراء عمليات تضاهي كبرى المراكز العالمية، مشيرًا إلى أن الجامعة تسير بخطى واثقة نحو الريادة الطبية في الصعيد وخارجه.

وأوضح الدكتور مجدي القاضي، عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، أن العملية تمثل نقلة نوعية في الأداء الجراحي بالمستشفى الجامعي، لافتًا إلى حرص الكلية على تخريج أطباء متميزين قادرين على مواجهة أدق الحالات.

وأشار الدكتور أحمد كمال، المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية، إلى أن نجاح العملية يبرهن على جاهزية المستشفى من حيث الإمكانيات البشرية والتجهيزات الطبية، ما جعلها مقصدًا لعلاج أبناء سوهاج ومحافظات الصعيد كافة.

وشدد الدكتور علاء السيوطي، رئيس قسم الجراحة وجراحة الأورام والمناظير، على أن الإنجاز جاء ثمرة للتعاون وروح الفريق الواحد بين الأطباء وهيئة التمريض والعاملين، مؤكدًا أن العمل الجماعي كان مفتاح النجاح.

يُذكر أن الفريق الطبي الذي أجرى العملية تحت إشراف الدكتور علاء رضوان، أستاذ الجراحة العامة، ضم نخبة من الأطباء الشباب بينهم: الدكتور محمد السيد أبو سديرة، والدكتور محمود ناصر، والدكتور أسامة صالح، والدكتور محمد الزير، والدكتور أحمد عمر راغب، بالإضافة إلى الدكتور نزيه فيليب الطبيب المقيم. كما لعب فريق التخدير بقيادة الدكتور زياد أحمد، وفريق التمريض، دورًا محوريًا في نجاح العملية.