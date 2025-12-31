إعلان

أرثوذكس الإسماعيلية يؤدون قداس رأس السنة بكنيسة الأنبا بيشوي (فيديو وصور)

كتب : أميرة يوسف

10:50 م 31/12/2025
  • عرض 6 صورة
  • عرض 6 صورة
    كنيسة الشيخ زايد_6
  • عرض 6 صورة
    صلوات وترانيم_3
  • عرض 6 صورة
    كنيسة _5
  • عرض 6 صورة
    الأرثوذكس _1
  • عرض 6 صورة
    قداس رأس السنة _4

الإسماعيلية - أميرة يوسف:

أدى أقباط الأرثوذكس بمحافظة الإسماعيلية قداس رأس السنة الميلادية بكنيسة الأنبا بيشوي، وسط أجواء روحانية وطقسية مميزة، بمشاركة واسعة من أبناء الكنيسة الذين حرصوا على بدء العام الجديد بالصلاة والدعاء من أجل السلام والخير لمصر والعالم.

وترأس القداس نيافة الأنبا سرافيم، أسقف الإسماعيلية وتوابعها، الذي دعا إلى تعزيز قيم المحبة والعمل والأمل، مؤكدًا أن بداية العام الجديد تمثل فرصة لتجديد العهد مع الله والمضي قدمًا في طريق الخير وخدمة المجتمع.

وشهدت الكنيسة استعدادات تنظيمية مكثفة لتأمين وصول المصلين وتوفير الأجواء المناسبة لأداء الصلوات، بالتعاون مع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة، مع الالتزام بالإرشادات المتبعة داخل الكنائس خلال المناسبات الدينية الكبرى.

واختتمت الصلوات بالدعاء أن يحمل العام الجديد السلام لمصر وشعبها، وأن يبارك الله أبناء البلاد في كل موقع عمل وخدمة.

أقباط الأرثوذكس الإسماعيلية قداس رأس السنة الميلادية

