ضبط 4 سيارات تلقي بمخلفات الصرف في الترع بأسيوط - صور

أسيوط - محمود عجمي:

نفّذ فرع جهاز شؤون البيئة بمحافظة أسيوط، برئاسة المهندس حسام صلاح، حملة موسعة بالتعاون مع شرطة المسطحات المائية، أسفرت عن ضبط أربع سيارات كسح أثناء قيامها بإلقاء مخلفات الصرف الصحي في الترع والمجاري المائية بمركزي أبنوب والفتح.

وتمكنت الحملة من ضبط سيارة في مركز أبنوب أثناء إلقائها المخلفات في ترعة عرب العوامر، حيث تم تحرير محضر جنحة بالواقعة. وفي مركز الفتح، تم ضبط ثلاث سيارات مخالفة؛ الأولى ألقت بمخلفاتها في ترعة عرب مطير، والثانية في ترعة نجع رويشد، بينما عادت الثالثة لتلقي المخلفات مجددًا في ترعة عرب مطير، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق السائقين.

من جانبه، وجّه اللواء الدكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، باستمرار وتكثيف الحملات الميدانية والمرور الدوري لضبط أي مخالفات تتعلق بإلقاء مخلفات الصرف الصحي في المجاري المائية، مؤكدًا عدم التهاون مع أي تجاوزات تمس القانون، وذلك في إطار جهود الدولة لحماية البيئة والحفاظ على الصحة العامة.

وأكد المحافظ أن هذه الحملات تأتي تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بضرورة التصدي الحاسم لكافة الممارسات التي تضر بالموارد المائية وتشكل تهديدًا للصحة العامة والأراضي الزراعية. كما أشار إلى أن الأجهزة التنفيذية والرقابية بالمحافظة مستمرة في تنفيذ حملات مفاجئة لضبط المخالفين وردع السلوكيات الضارة بالبيئة.

ودعا المحافظ المواطنين إلى التعاون مع الجهات المعنية والإبلاغ عن أي مخالفات بيئية، مشددًا على أن حماية البيئة والحفاظ على المجاري المائية مسؤولية مشتركة تتطلب تضافر الجهود الرسمية والمجتمعية.