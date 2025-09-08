محافظ الشرقية يتفقد معارض "أهلاً مدارس" ويؤكد تخفيض الأسعار 25%

الشرقية- ياسمين عزت:

اطمأن المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، اليوم الاثنين، على جاهزية معارض "أهلاً مدارس" المقامة بمختلف مراكز ومدن المحافظة، والتي تنظمها المحافظة بالتنسيق مع الغرفة التجارية ومديرية التموين، لتوفير المستلزمات والأدوات المدرسية بأسعار مخفضة بنسبة تصل إلى 25% عن مثيلاتها بالأسواق.

وأكد المحافظ أن إقامة هذه المعارض يأتي تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بتخفيف الأعباء عن كاهل أولياء الأمور، ودعم الطلاب مع انطلاق العام الدراسي الجديد.

من جانبه، أوضح المهندس عبد الكريم عوض الله، وكيل وزارة التموين بالشرقية، الانتهاء من تجهيز المعارض وتزويدها بكافة الأدوات والمنتجات التي يحتاجها الطلاب في مختلف المراحل التعليمية، مشيرًا إلى أن التخفيضات تستهدف إتاحة السلع بجودة عالية وبأسعار تنافسية تلبي احتياجات الأسر الشرقية.