البحيرة - أحمد نصرة:

احتفلت محافظة البحيرة باليوم الدولي للهواء النظيف من أجل سماء زرقاء، الذي يوافق السابع من سبتمبر من كل عام، من خلال تنفيذ سلسلة من الفعاليات الميدانية على مدار أسبوع.

تضمنت الفعاليات حملات توعوية وتشجير وإزالة مكامير الفحم وفحص عوادم المركبات ورفع تراكمات القمامة من الطرق الرئيسية، وذلك في إطار خطة متكاملة لتوفير بيئة صحية وآمنة للأجيال القادمة.

كما جرى تنفيذ حملات موسعة لإزالة مكامير الفحم بعدد من القرى التابعة لمراكز الدلنجات وإيتاي البارود وأبو المطامير ومدينة النوبارية، بالتنسيق مع مجالس المدن والوحدات القروية والأجهزة الأمنية، إلى جانب عقد لقاءات توعوية مباشرة مع المواطنين للتأكيد على أهمية الهواء النظيف والحد من الممارسات الضارة بالبيئة.

كما نفذ جهاز شؤون البيئة بالتعاون مع الإدارة العامة لمرور البحيرة حملات لفحص عوادم السيارات للتأكد من مطابقتها للاشتراطات البيئية، فيما قامت الإدارة المتكاملة للمخلفات برفع تراكمات القمامة بعدد من الطرق الرئيسية بمدينة إيتاي البارود ودمنهور.

وأطلقت مبادرات للتشجير بعد رفع التراكمات، حيث جرى زراعة 850 شجرة متنوعة من الكازورينا والكافور والتيكوما، بينها 200 شجرة بقرية صفط بمركز إيتاي البارود، و200 شجرة كسياج بالمحطة الوسيطة بكفر الدوار، و200 شجرة على طريق قرية شرنوب – شبراخيت، إضافة إلى 50 شجرة تيكوما بميدان جلال قريطم بدمنهور.

وأكدت الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، أن هذه الجهود تأتي في إطار التزام المحافظة بتعزيز جودة الهواء والحفاظ على الصحة العامة، تنفيذًا لرؤية الدولة المصرية لتحقيق التنمية المستدامة وخلق بيئة صحية آمنة للأجيال القادمة.