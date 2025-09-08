مصرع ربة منزل ابتلعتها ماكينة دراسة القمح في بني سويف



بني سويف- حمدي سليمان:

لقيت ربة منزل مصرعها جراء سقوطها داخل ماكينة دِراس القمح، أثناء مساعدتها لشقيقها في دراس المحصول، بقرية شاويش التابعة لمركز إهناسيا غرب محافظة بني سويف.

تلقت مديرية أمن بني سويف، إخطارًا من شرطة النجدة، يفيد بمصرع "منى. ج. م"، 40 عامًا، بعدما جذبتها ماكينة دراس أثناء مساعدتها لشقيقها في دراس المحصول، بقرية شاويش، التابعة لمركز إهناسيا.

انتقلت قوات الشرطة وسيارة الإسعاف إلى موقع الحادث، وجرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى اهناسيا التخصصي، وتحرر محضر بالواقعة.