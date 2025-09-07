9 مصابين في تصادم "ملاكي" بتروسيكل على صحراوي الإسماعيلية

الإسماعيلية - أميرة يوسف:

أصيب 9 أشخاص بإصابات متنوعة، اليوم، في حادث تصادم بين سيارة ملاكي وتروسيكل بطريق الإسماعيلية - القاهرة الصحراوي، بالقرب من منطقة الاستثمار.

كانت الأجهزة الأمنية قد تلقت إخطارًا بالحادث، وعلى الفور انتقلت سيارات الإسعاف والشرطة إلى الموقع، حيث جرى نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج، بينما عملت الشرطة على رفع آثار الحادث لتسيير حركة المرور.

وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لتولي التحقيق.