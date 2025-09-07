إعلان

9 مصابين في تصادم "ملاكي" بتروسيكل على صحراوي الإسماعيلية

10:42 م الأحد 07 سبتمبر 2025

إسعاف - أرشيفية

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

الإسماعيلية - أميرة يوسف:

أصيب 9 أشخاص بإصابات متنوعة، اليوم، في حادث تصادم بين سيارة ملاكي وتروسيكل بطريق الإسماعيلية - القاهرة الصحراوي، بالقرب من منطقة الاستثمار.

كانت الأجهزة الأمنية قد تلقت إخطارًا بالحادث، وعلى الفور انتقلت سيارات الإسعاف والشرطة إلى الموقع، حيث جرى نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج، بينما عملت الشرطة على رفع آثار الحادث لتسيير حركة المرور.

وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لتولي التحقيق.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

النيابة العامة حادث تصادم طريق الإسماعيلية - القاهرة الصحراوي منطقة الاستثمار الإسعاف الإسماعيلية
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان