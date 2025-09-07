"سُم بطعم الشيكولاته".. تفاصيل مفجعة لواقعة قتل عامل لزوجته في سوهاج

كتب - مختار صالح:

تحوّلت حياة الزوجة الشابة "ح. و" في مركز طما بسوهاج إلى مأساة مأساوية، بعدما انتهت حياتها بطريقة صادمة هزّت المجتمع المحلي. فقد تناولت شوكولاته قدمها لها زوجها، لتكتشف بعد لحظات أنها مخلوطة بمبيد حشري قاتل، مما أدى إلى وفاتها على الفور، في جريمة أثارت ذهول الجيران وأدخلتهم في حالة صدمة وخوف من الأحداث المأساوية التي وقعت داخل منزلها.

- تفاصيل الجريمة

تعود أحداث القضية إلى أغسطس 2016، حين وجهت النيابة العامة للمتهم تهمة القتل العمد مع سبق الإصرار، بعد أن قام بتحضير مبيد حشري ووضعه داخل شوكولاته قدمها لزوجته، لتتناولها وتلفظ أنفاسها الأخيرة، في تصرف يعكس التخطيط المسبق والنية القاتلة.

- حكم قضائي رادع

وفي خطوة قضائية رادعة، أصدرت محكمة جنايات سوهاج اليوم الأحد، وبإجماع الآراء، حكمها بالإعدام شنقًا بحق المدعو "و. م"، 28 عامًا، عامل، بعد إدانته بقتل زوجته مع سبق الإصرار والترصد. صدر الحكم برئاسة المستشار خالد عبد الغفار، وعضوية المستشارين خالد عبد الشكور وأسامة فراج، وأمانة سر محمد عبد الحميد، لتكون هذه الواقعة تحذيرًا صارمًا لكل من يفكر في ارتكاب جرائم تهدد حياة الآخرين.

- جريمة مدبرة بعناية

أظهرت التحقيقات أن الجريمة كانت مدبرة بعناية، حيث عقد المتهم العزم على التخلص من زوجته باستخدام وسيلة مخادعة، وهي شوكولاته مغرية الطعم، ما جعل الواقعة أكثر صدمة ومأساوية في أذهان الأهالي الذين لم يتوقعوا أن تنتهي حياة شابة بهذه الطريقة البشعة.

الحكم القضائي الصادر يمثل رسالة قوية للمجتمع بأن الجرائم العمدية لن تمر دون عقاب، وأن القضاء يسعى دائمًا لتحقيق العدالة وردع كل من يفكر في ارتكاب أعمال مشابهة تهدد حياة الآخرين.